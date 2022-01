Christoph Bischlager will 2022 zu den Deaflympics nach Brasilien

Plus WM-Teilnahme, drei deutsche Meistertitel: Hinter dem gehörlosen Leichtathleten Christoph Bischlager liegt ein sportlich erfolgreiches Jahr. Den größten Erfolg aber feiert der Warmisrieder abseits der Stadien.

Es war ein Jahr, das für den Warmisrieder Christoph Bischlager nicht besser hätte Enden können. Trotz Corona. Trotz ausgefallener oder verschobener Wettkämpfe. Trotz einer schiefen Kugelstoß-Anlage im polnischen Lublin, die ihn womöglich eine Medaille kostete. Nein, den größten Erfolg feierte Bischlager nicht in einem Leichtathletikstadion, sondern in einem Krankenhaus.