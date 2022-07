Ein Bad Wörishofer grüßt von der Senioren-WM der Leichtathleten

Oliver Briemle reist ambitioniert zur Leichtathletik-WM der Senioren nach Finnland. Doch dann passiert ihm gleich zum Auftakt des Zehnkampfes ein Missgeschick.

Er hatte sich viel vorgenommen für die Weltmeisterschaft der Leichtathletik-Senioren: Oliver Briemle vom TSV Bad Wörishofen wollte in der Königsdisziplin, dem Zehnkampf, einen Platz unter den ersten zehn ergattern. Doch gleich die erste Teildisziplin sollte ihn regelrecht ausbremsen.

Denn zum Auftakt war der 100-Meter-Lauf angesetzt. Den beendete Briemle in einer Zeit von 14,96 Sekunden und sammelte damit gleich die ersten 540 Punkte (was letztlich die beste Ausbeute aller Disziplinen sein sollte). Doch es hätte nicht viel gefehlt, und es wäre dabei geblieben. Denn der 61-Jährige zog sich dabei eine Verletzung zu, die eine weitere Teilnahme gefährdete. „Eine Muskelverhärtung im Oberschenkel gleich bei der ersten Disziplin, dem 100-Meter-Lauf, verhinderte wohl eine bessere Platzierung“, erzählt Briemle.

Ans Aufgeben denkt der Bad Wörishofer nicht

Zunächst stand, unmittelbar nach dem Lauf, die Frage im Raum, ob Briemle den Zehnkampf fortführen kann oder den Wettbewerb abbrechen sollte. DerAthlet des TSV Bad Wörishofen entschied sich dagegen und wollte sich durchbeißen, wie er sagt. Immerhin war die Senioren-WM ein großes Sportevent, nicht nur für Briemle („Das war schon beeindruckend.“), sondern für alle der rund 4500 Teilnehmer, die sich in Tampere eingefunden hatten.

Bei 30 Grad im Schatten und einer Wettkampfdauer von acht Stunden stellte der Zehnkampf schon am ersten Tag eine echte Herausforderung dar. Durch sein muskuläres Handycap blieb Oliver Briemle deshalb hinter seinen sonst möglichen Leistungen zurück. Im Weitsprung war sein weitester Satz 3,87 Meter, die Kugel landete bei seinem weitesten Stoß bei 7,83 Metern und im Hochsprung riss er die 1,12 Meter, sodass er bei 1,06 Meter stand. Beendet wurde der erste Wettkampftag mit dem 400-Meter-Lauf, den Briemle in 1:16,23 Minuten beendete.

Am zweiten Wettkampftag läuft es für Briemle besser

Dafür lief es am zweiten Tag wieder besser, auch wenn sich der Wettkampf diesmal sogar über neun Stunden zog. Die 100 Meter Hürden absolvierte Briemle in 20,61 Sekunden, den Diskus schleuderte er auf eine Weite von 26,73 Metern. Dann folgte der Stabhochsprung, keine ausgewiesene Lieblingsdisziplin Briemles. Er übersprang 1,60 Meter. Dafür sammelte er im Speerwurf wieder ordentlich Punkte. In seiner Spezialdisziplin war seine Bestweite 32,04 Meter, was ihm 500 Punkte einbrachten und Platz fünf bedeutete. Im abschließenden 1500-Meter-Lauf setzte der Bad Wörishofer Athlet noch ein Zeichen: In einer Zeit von 6:34, 93 Minuten kam er sogar vor dem späteren Weltmeister, Vytautas Zaniauskas aus Litauen, ins Ziel.

Der Zusammenhalt bei den Zehnkämpfern imponierte Oliver Briemle. Foto: Archiv Briemle

Am Ende bedeuteten 4226 Punkte Rang 18 für Briemle. Doch trotz des verpassten Top-Ten-Platzes war Briemle von der WM und der Atmosphäre in Tampere angetan: „Es war toll, wie wir uns alle gegenseitig unterstützten und beim Auftritt jeweils anfeuerten“, sagte Briemle über seine Konkurrenten im Zehnkampf, die aus 14 verschiedenen Nationen kamen. „Zehnkämpfer sind eben über die beiden Tage alle wie eine Familie“, sagte er. So empfand er auch den internationalen Austausch und das gemeinsame Feiern am Ende des Wettkampfs als einmaliges Erlebnis, an das er auch nach dem angehängten Urlaub im Norden noch lange denken wird.