Oliver Briemle nimmt (fast) alle Hürden

Der Türkheimer, der für den TSV Bad Wörishofen startet, sprintet über 100 Meter Hürden zum bayerischen Meistertitel - und ist dennoch enttäuscht.

Dass Oliver Briemle von der Leichtathletikabteilung des TSV Bad Wörishofen zu den besten Seniorensportlern in Bayern, wohl sogar in Deutschland gehört, hat der Türkheimer zuletzt mehrfach bewiesen.

Immerhin steht er im Fünfkampf der Klasse M 60 auf Platz 5 der deutschen Rangliste. Seine Vielseitigkeit unterstrich er zuletzt durch seine Qualifikation für die Zehnkampf-WM in Helsinki, an der er trotz einer verletzungsbedingten Einschränkung letztendlich erfolgreich teilnahm und zu den „Finishern“ des Zehnkampfes in Finnland gehörte.

Das Ziel war die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft

Zu seinen bevorzugten Disziplinen gehören der Weitsprung, das Speerwerfen, der Fünfkampf oder die 100 Meter Hürden. Disziplinen, bei denen er sich meistens mit seinen Leistungen in der bayerischen Spitze bewegt. Nun gelang ihm ein weiterer Erfolg: Bei der bayerischen Seniorenmeisterschaft errang er mit der Zeit von 20,45 Sekunden den Titel im Hürdenlauf. Dabei absolvierte er die Strecke noch einmal um 0,3 Sekunden schneller als in Helsinki.

Video: SID

Damit durfte er an der Qualifikation zur deutschen Meisterschaft in Friedrichshafen teilnehmen. Hier bewältigte er die 100 Meter Hürden in 20,26 Sekunden und verpasste so die Qualifikation für die deutsche Senioren-Meisterschaft nur um einen Wimpernschlag von gerade einmal 0,2 Sekunden.

Lesen Sie dazu auch