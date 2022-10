Quartett des TSV Bad Wörishofen bei Dreikampf in Aichach erfolgreich

Ein junges Quartett des TSV Bad Wörishofen macht in Aichach auf sich aufmerksam. Für zwei von ihnen ist es der erste Wettkampf überhaupt.

Zum Ausklang der Freiluft-Saison nahmen kürzlich vier Leichtathletinnen und -athleten des TSV Bad Wörishofen bei der nordschwäbischen Dreikampfmeisterschaft in Aichach teil. Dort erreichte das TSV-Quartett, das von Trainer Bernd Schindele betreut wurde, ausgezeichnete Ergebnisse.

Bastian Schindler startete bei der männlichen Jugend U 13 und holte sich mit 1153 Punkten und einem Vorsprung von über 140 Punkten auch gleich den Sieg in dieser Altersklasse. Herausragend war dabei sein 75-Meter-Lauf in 10,65 Sekunden. Den 200-Gramm-Ball warf er 36,50 Meter weit und im Weitsprung erreichte er, trotz einer Verletzung am Sprungbein, gute 3,93 Meter.

Bei der weiblichen Jugend U16 startete Milena Kistner und belegte den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Nur 23 Punkte fehlten auf die Siegerin. Mit 1233 Punkten knackte sie den bereits 17 Jahre alten Vereinsrekord. Sie lief die 100 Meter in 14,39 Sekunden, sprang 4,08 Meter weit und stieß die Kugel auf 6,94 Meter.

Wettkampfpremiere für zwei Mädchen

Ihren ersten Wettkampf überhaupt bestritt Ines König bei der weiblichen Jugend U 13. Sie wurde Dritte und konnte mit ihren Ergebnissen – 11,87 Sekunden über die 75 Meter, 3,27 Meter im Weitsprung und 21 Meter beim Ballwurf und damit 998 Punkte zufrieden sein.

Ebenfalls Wettkampf-Premiere feierte Luna Schindele. In der Klasse W 11 kam sie im größten Starterfeld auf den beachtlichen vierten Platz. Sie lief 8,88 Sekunden über die 50 Meter, sprang 3,14 Meter weit und warf den Ball 21 Meter weit. Dies ergab am Ende 918 Punkte.

Lesen Sie dazu auch

Als Allgäuer Vertreter durften die Sportler vom TSV Bad Wörishofen zwar nicht an der offiziellen nordschwäbischen Meisterschaft teilnehmen, wurden aber jeweils in die Gesamtwertung aller Teilnehmer mit eingerechnet.