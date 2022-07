Türkheimer Athleten und Athletinnen räumen ab

Die Leichtathletikabteilung des TV Türkheim musste lange auf Wettkämpfe warten. Als dann die Allgäuer Meisterschaften anstehen, zeigen die Sportlerinnen und Sportler, dass sie nichts verlernt haben.

Lange mussten die Leichtathletinnen und Leichtathleten des TV Türkheim pandemiebedingt auf Wettkämpfe verzichten. Verlernt haben sie jedoch nichts.

Den Auftakt in die Freiluft-Saison stellte der Kinderleichtathletik-Mehrkampf und das Sommersportfest des TV Türkheim dar. Ihren Heimvorteil nutzten die Türkheimer Kinder auf der Anlage des Joseph-Bernhart-Gymnasiums, und sammelten einige Medaillen. Bei den Mädchen W11 ging die Silbermedaille an Lena Siegemund. Sie überzeugte vor allem durch die schnellste Zeit beim abschließenden Stadion-Crosslauf. Mit der besten Weite im Additionsweitsprung legte Emilia Bögl in der Altersklasse W10 den Grundstein für den Gewinn der Bronzemedaille.

Eine Sportlerin konnte gar alle vier Disziplinen für sich entscheiden

Bis zum Schluss war es bei den Jungen M9 spannend. David Siegemund und Ruben Obert lieferten sich an der Spitze einen engen Zweikampf, den am Ende Ruben Obert für sich entschied. Gold und Silber für Türkheim – genau wie in der Altersklasse M8. Hier erkämpfte sich Fabian Walter mit einem Punkt Vorsprung den ersten Platz vor Julius Sing. Für die beste Leistung des Tages wurde Marie Biagui in der Altersklasse W9 mit der Goldmedaille belohnt. Als einzige Sportlerin konnte sie alle vier Disziplinen für sich entscheiden. Bei den jüngsten Starterinnen in der W8 war der Jubel schließlich am größten. Hier gab es ein reines Türkheimer Podest zu feiern. Den ersten Platz teilten sich punktgleich Charlotte Neumair und Paula Schlegel. Über die Bronzemedaille freute sich Sophia Loske.

Die jüngsten Wettkämpfer des TV Türkheim zeigten schon gute Leistungen. Foto: Iris Zacher

Beim Sommersportfest tags darauf sammelten die Jugendlichen der Altersklassen U14 und U16 teilweise erste Wettkampferfahrungen und bereiteten sich auf die Allgäuer Meisterschaften in Lindau vor. Hier waren die Türkheimer mit einem großen Team vertreten, das entsprechend viele Medaillen holte.

Bei den Allgäuer Meisterschaften in Lindau sammelt Türkheim viele Medaillen

Jacob Melder belegte in der Aktiven-Klasse sowohl im 100-Meter-Sprint (11,88 Sekunden) als auch über die 200 Meter (23,79 Sekunden) Platz zwei. Bei den Frauen steigerte Jasmin Weiß ihre Saisonbestzeit über die 800 Meter auf 2:37,85 Minuten und wurde Allgäuer Meisterin.

Jeweils zweifache Allgäuer Meister wurden Josephus Ilg und Quirin Huber. Ilg gewann bei den Jugendlichen M15 den 100-Meter-Lauf in 12,80 Sekunden und den Weitsprung mit 5,33 Meter. Seine neue persönliche Bestleistung von 1,61 Metern im Hochsprung brachte ihm zusätzlich noch einen dritten Platz ein. Auch Huber ließ im Sprint und Weitsprung die Konkurrenz hinter sich. 13,50 Sekunden und 4,77 Meter bedeuteten bei der M14 jeweils den ersten Platz.

Bei Sina Nieberle zeigt die Formkurve steil nach oben. In 13,80 Sekunden kam sie in der weiblichen Jugend U18 über die 100 Meter ins Ziel und erreichte damit den dritten Platz. Mit 9,46 Metern schaffte Hans Mohr eine ansprechende Leistung und Platz zwei im Kugelstoßen der männlichen Jugend U18.

Die Leichtathletikabteilung des TV Türkheim ist weiter gewachsen. Foto: Iris Zacher

Einen kompletten Medaillensatz nahmen die Sportlerinnen der weiblichen Jugend U16 mit nach Hause. Gold gab es für die 4 x 100-Meter-Staffel mit Nele Hempel, Emma Ederle, Marina Reiter und Tabea Tautenhahn in 56,81 Sekunden. In der W15 konnte Emma Ederle ihre Bestleistung im Kugelstoßen auf 8,23 Meter steigern und belegte damit Platz zwei. In 2:52,79 Minuten absolvierte Nele Hempel die 800 Meter. Dies bedeutete Platz drei in der Altersklasse W14.

Bei der Jugend U14 überzeugten Pius Schweier und Soraya Sooß mit Podestplätzen. Schweier kam im 75-Meter-Sprint und Weitsprung jeweils auf den dritten Platz. Sooß zeigte mit einer tollen neuen Bestleistung von 10,72 Sekunden und dem zweiten Platz über 75 Meter ihr Potenzial und musste sich der Siegerin nur um vier Hundertstelsekunden geschlagen geben.