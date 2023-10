Türkheimer Leichtathleten gehen bei Vereinsmeisterschaft neue Wege

Gewehr statt Speer: Die Leichtathleten des TV Türkheim richten eine besondere Vereinsmeisterschaft aus.

Mit einer Neuerung wartete die Leichtathletik-Abteilung des TV Türkheim bei seiner Vereinsmeisterschaft auf. Denn nicht etwa im Sprint, Sprung oder Wurf wurden die neuen Vereinsmeister gesucht, sondern im Sommerbiathlon. Die Kombination aus Laufen und Schießen mit Lasergewehren war eine neue Herausforderung für die Teilnehmer und versprach spannende Wettkämpfe für die zahlreichen Zuschauer.

„Ich hatte im Rahmen einer Trainerfortbildung die Möglichkeit, das Schießen mit Lasergewehren auszuprobieren. Da kam mir spontan die Idee, in Türkheim einen Sommerbiathlon anzubieten“, erklärt Zentha Rummel, Leichtathletiktrainerin und Organisatorin der Vereinsmeisterschaft. „Die Gewehre konnten wir ganz unkompliziert bei der Bayerischen Schützenjugend ausleihen.“

Für Fehlschüsse müssen Strafrunden absolviert werden

Am Tag der Vereinsmeisterschaft galt es dann für alle Teilnehmer im Stadion beim Gymnasium Türkheim zweimal 400 Meter auf der Laufbahn zu absolvieren. Jeweils nach einer Runde mussten fünf Ziele im Abstand von zehn Metern mit dem Lasergewehr getroffen werden. Wie beim Biathlon üblich drohten auch hier Strafrunden für jedes nicht getroffene Ziel. Schnell kamen so bei vielen Teilnehmern einige Extra-Meter zusammen.

Yannick Unglert (Zweiter von rechts) absolvierte den Sommerbiathlon am schnellsten. Foto: Iris Zacher

Die Tagesbestzeit erreichte Yannick Unglert in der Altersklasse der Männer, der die Laufstrecke inklusive zweier Schießeinlagen in starken 3:26,89 Minuten absolvierte. Schnellste bei den Frauen war Jana Waldstein mit einer Zeit von 4:56,57 Minuten. Auch die Jugendlichen zeigten tolle Leistungen und kämpften motiviert um jeden Meter und jede Sekunde.

Eine Wiederholung ist im kommenden Jahr geplant

Insgesamt waren knapp 40 Sportlerinnen und Sportler in den verschiedenen Altersklassen ab zehn Jahren am Start. Am Ende waren sich alle einig, dass der Sommerbiathlon eine tolle Alternative zur klassischen Leichtathletik ist. So soll die Vereinsmeisterschaft im nächsten Jahr als „1. Offene Türkheimer Meisterschaft im Sommerbiathlon“ neu aufgelegt werden.

Fanden die Idee vom Sommerbiathlon gut: Die Teilnehmer und Helfer der Vereinsmeisterschaft des TV Türkheim hatten ihren Spaß. Foto: Iris Zacher

Vereinsmeister wurden: Emilia Bögl (wU12), Phillip Fuhrmann (mU12), Rosalie Schäfer (wU16), Quirin Huber (mU16), Marina Reiter (wU18), Josephus Ilg (mU18), Annika Schäfer (wU20), Christof Schneider (mU20), Sophie Muthmann (Frauen), Yannick Unglert (Männer), Jana Waldstein (wÜ30), Hakan Seyhan (mÜ30). (mz)