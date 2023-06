Türkheimer Leichtathleten räumen bei Allgäuer Meisterschaft ab

Bei der Allgäuer Leichtathletik-Meisterschaft gehen elf Titel an den TV Türkheim. Vor allem ein Sportler sticht heraus.

Die Bilanz der Türkheimer Leichtathleten bei den Allgäuer Meisterschaften ist beeindruckend: Elf Titel und je fünfmal Silber und Bronze gingen an die Wertach.

Fleißigster Titel-Sammler war Jacob Melder bei den Männern.

Melder misst sich mit überregionaler Konkurrenz

Melder hatte es in allen Disziplinen auch mit überregionaler Konkurrenz zu tun. Im Vergleich mit den Allgäuer Athleten holte er über die 400 Meter in 54,70 Sekunden, die 110 Meter Hürden in 18,86 Sekunden und im Weitsprung mit 5,67 Metern den Titel. Zum vierten Mal ganz nach oben aufs Siegertreppchen ging es dann nach der 4x100-Meter-Staffel gemeinsam mit Hannes Huber, Christoph Schneider und Josephus Ilg, die alle noch den jüngeren Jugendklassen angehören. In der männlichen Jugend U20 zeigte Christoph Schneider bei seinem erst zweiten Wettkampf ansprechende Leistungen und wurde sowohl über die 100 Meter in 12,74 Sekunden als auch über die 200 Meter in 26,43 Sekunden Dritter.

Ebenfalls Bronze gab es für Josephus Ilg in der männlichen Jugend U18, der mit 26,00 Sekunden über die 200 Meter noch ein wenig schneller ins Ziel kam, als sein Vereinskollege. Golden glänzte dann die Medaille im Weitsprung, den Ilg mit 5,31 Metern gewann. Mit der Silbermedaille im Speerwurf (35,46 Meter, neue persönliche Bestleistung) komplettierte Ilg den Medaillensatz.

Marina Reiter holt zwei Sprint-Titel

Gleich zwei Titel gingen auf das Konto der gerade erfolgreichsten Sprinterin des TV Türkheim, Marina Reiter, in der Altersklasse U18. Mit 13,12 Sekunden über die 100 Meter und 27,10 Sekunden über die 200 Meter gewann sie nicht nur das Double, sondern zeigte sich auch bestens für die bayerischen Meisterschaften vorbereitet. Ihr großes Potenzial zeigte sie dann auch noch über die 100 Meter Hürden: Gleich bei ihrem ersten Start über diese Strecke verbuchte sie in 17,69 Sekunden den zweiten Platz für sich. Dass es noch weitere Sprint-Talente in Türkheim gibt, zeigt der zweite Platz von Sina Nieberle wurde ebenfalls Zweite über die 100 Meter in 13,56 Sekunden.

In der Altersklasse M15 kam Quirin Huber über die 100 Meter bis auf eine Hundertstelsekunde an seine Bestleistung heran und erreichte Platz drei. Im Hochsprung fiel dann eine neue Bestmarke: Höhengleich mit dem Sieger gewann er mit 1,52 Metern aufgrund eines Fehlversuches mehr die Silbermedaille. Zum krönenden Abschluss konnte sich Huber über den ersten Platz im Speerwurf mit einer Weite von 21,35 Metern freuen.

Premiere wird mit Doppel-Gold belohnt

Gleich bei seinem ersten Wettkampf konnte sich Allessandro Iacono mit zweimal Platz eins belohnen. 12,52 Sekunden über die 60 Meter Hürden bedeuteten ebenso wie 5,80 Meter im Kugelstoß Gold für den Nachwuchsathleten. Ebenfalls zum ersten Mal auf dem Siegertreppchen fand sich Nathanael Ilg nach dem 800-Meter-Lauf. In 3:01,54 Minuten sicherte er sich in der Altersklasse M12 den zweiten Platz.

Dass der Titel im Weitsprung der W12 nur über Lena Siegemund gehen würde, war nach ihrem Gewinn der schwäbischen Meisterschaft klar. Siegemund hielt dem Erwartungsdruck stand und entschied den Wettkampf mit 4,09 Metern knapp für sich. Ein dritter Platz über die 75 Meter in 10,98 Sekunden komplettierte das tolle Ergebnis. (axe)