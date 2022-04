Loppenhausen holt den ersten Sieg

Plus Gegen Ottobeuren gewinnt der FC deutlich mit zwei Toren Vorsprung. Lisa Nusser schießt dabei Tore im Doppelpack.

Von Abwarten oder Abtasten war im Kellerduell nichts zu sehen, denn beide Teams hatten in den Anfangsminuten eine hundertprozentige Torchance. Allerdings versagten auf beiden Seiten die Nerven frei vor dem Tor.