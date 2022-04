Marathon

07:02 Uhr

Ein Bad Wörishofer ist schneller als Arjen Robben

Plus Der Bad Wörishofer Andreas Dietrich lässt beim Marathon in Rotterdam den Ex-Bayern-Profi hinter sich - und landet mit seiner Zeit fast eine Punktlandung.

Von Axel Schmidt

Für den Bad Wörishofer Triathleten Andreas Dietrich hat das Jahr 2022 einige Höhepunkte parat. So wird er bei den prestigeträchtigen Wettbewerben in Roth und auf Hawaii teilnehmen. Um dafür die nötige Fitness für die Laufstrecken zu erhalten, nimmt Dietrich dafür an Marathonläufen teil. So wie kürzlich in Rotterdam, wo er auf der Strecke einen prominenten Gegner hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen