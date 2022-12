Memmingen

08:00 Uhr

Beim "Spiel der Herzen" gewinnen nicht nur die Indians

Plus Die Memminger Indians fahren gegen den HC Landsberg einen wichtigen Heimsieg ein. Beim „Spiel der Herzen“ werden 2500 Euro für die Kartei der Not gesammelt.

Von Manfred Jörg

Auf den Rängen in der Memminger Eissporthalle blinken überall rote Herzchen. Die Zuschauer haben vor der Partie die Möglichkeit gehabt, diese zum Preis von drei Euro pro Stück zu erwerben. Der Erlös geht an die „Kartei der Not“, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Nach dem 4:1-Heimsieg des ECDC Memmingen gegen den HC Landsberg in der Eishockey-Oberliga Süd gibt Indians-Vorsitzender Helge Pramschüfer stolz bekannt, dass der Verein 2500 Euro an die „Kartei“ spenden werde.

