Ardian Morina: Das bislang schnellste Tor im DFB-Pokal

Ardian Morina will bei Fußball-Bayernligist FC Memmingen sein Comeback starten.

Ardian Morina will es noch einmal wissen. Nach längerer Verletzungspause plant der Stürmer, wie kurz berichtet, sein Comeback beim Fußball-Bayernligisten FC Memmingen, bei dem er jetzt bis Sommer 2024 unterschrieben hat. Bis er für seinen neuen Verein auflaufen kann, wird es aber noch etwas dauern. Aktuell befindet sich der 28-Jährige noch in Reha, will aber im September „voll angreifen, wenn’s optimal läuft“. Morina kommt mit der Empfehlung von 223 Regionalliga-Spielen und 67 Toren für den FV Illertissen, VfB Stuttgart II und SSV Ulm 1846. In Ulm lief der Vertrag Ende Juni aus und wurde wegen seiner Verletzung nicht mehr verlängert.

Mit Ulm schrieb der beidfüßige, wendige Angreifer ein Stück Fußballgeschichte. 2018 erzielte er gegen Fortuna Düsseldorf nach nur 13 Sekunden das bislang schnellste Tor im DFB-Pokal. Eine schwere Knieverletzung setzte ihn im Sommer 2021 außer Gefecht, im darauffolgenden November gab es wieder grünes Licht von den Ärzten – der nächste Rückschlag folgte im Dezember. Nach einer weiteren Operation war es nicht sicher, ob Morina noch einmal auf den Fußballplatz zurückkehren kann: „Es war keine einfache Zeit, aber jetzt ist Licht am Ende des Tunnels.“

Im September will er wieder auf den Platz

Im September ist die Reha-Maßnahme in Stuttgart abgeschlossen und dann will er wieder zurück auf den Platz, aber möglichst schon bald in Memmingen die Laufeinheiten absolvieren, um den Draht zu seinen neuen Mannschaftskameraden zu bekommen. Bei den „Spatzen“ war er auch schon unter den Fittichen des jetzigen FCM-Trainers Stephan Baierl, ebenso in der Jugend beim VfB Stuttgart. Baierl war – wie auch bei der jüngsten Verpflichtung von Nikola Trkulja – maßgeblich daran beteiligt, dass es geklappt hat. „Ich habe einen engen Draht zu Stephan. Wir kennen uns seit 16 Jahren“, sagt der Neuzugang über seinen Coach.

Fußball wird künftig für Morina aber nicht alles sein. Der FCM hat ihn bei der Jobsuche unterstützt. Als Steuerfachangestellter wird er tätig sein, sein Sportmanagement-Studium will er fertig machen. Und natürlich bald gegen den Ball treten: „Ich bin sehr zuversichtlich. Noch muss ich mich natürlich wieder an die Belastung gewöhnen, weiter Muskeln aufbauen.“ Als Morina 19 Jahre alt war, saß er in Memmingen schon einmal am Verhandlungstisch. Damals hatte er sich aber für den FV Illertissen entschieden. (ass)