Tanzsportler Franz Humer: „Tanzen ist gut für Kopf und Körper“

Plus Franz G. Humer, der jetzt seinen 90. Geburtstag feierte, hat sich große Verdienste um den Tanzsport erworben. Dafür erhielt er eine hohe Auszeichnung.

Von Dunja Schütterle

Fit wie ein Turnschuh, oder besser gesagt: So agil wie ein Tanzschuh ist Franz G. Humer, der jetzt seinen 90. Geburtstag gefeiert hat. Ein besonderes Geschenk erhielt der erste Vorsitzende des Amateur-Tanzsport-Clubs (ATSC) Schwarz-Rot-Weiß Memmingen vom Bayerischen Landes-Sportverband. „Für seine lange hervorragende Tätigkeit im Sport wird Franz G. Humer die Verdienstnadel in Gold mit Brillanten und großem Kranz verliehen“, steht auf der Urkunde. Andreas Kasten, in seiner Funktion als stellvertretender Vereinsvorsitzender, überreicht ihm diese unter Beifall im VIP-Raum der Vereinsgaststätte des FC Memmingen. Tanz und Fußball – zwei recht unterschiedliche Welten, in denen der 90-Jährige seit Jahrzehnten zu Hause ist.

