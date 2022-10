Der TC Mindelheim kürt seine Tennis-Meister

Der Tennisclub Mindelheim beendet die Freiluft-Saison mit den Vereinsmeisterschaften. In einer Klasse ziert eine Familie das komplette Siegerpodest.

Der Tennisclub Mindelheim blickt auf eine erfolgreiche Sommerrunde zurück. In der Verbandsrunde gab es im Jugendbereich sogar eine Meisterschaft zu feiern. Außerdem spielten die Mindelheimer kürzlich noch ihre neuen Vereinsmeister aus.

Sechs Jugendmannschaften stellte der TSV Mindelheim im Spielbetrieb der Verbandsrunde Südbayern des Bayerischen Tennis Verbands (BTV). Die U18-Mannschaft steigt aus der Klasse S4 als ungeschlagener Meister (12:0 Punkte) auf. Vizemeister wurde die U15-Mannschaft in der Klasse S3 mit 9:3 Punkten. Die zweite U15-Mannschaft wurde Dritter, ebenso wie die Bambini 12 und die U9 auf dem Kleinfeld. Die zweite U18-Mannschaft sicherte sich den Klassenerhalt.

Im Jugendbereich gibt es drei neue Vereinsmeister

Diese erfolgreiche Jugendsaison schloss der TC Mindelheim mit der vereinsinternen Jugendmeisterschaft ab. In einem starken Teilnehmerfeld lieferte sich der Tennisnachwuchs packende Duelle. Bei der U9 gewann Luis Lutzenberger den Titel vor Ludwig Högel und Samuel Gust.

Bei der U15 gewann Konstantin Bremer (Mitte) vor Maximilian Schwarzer (links) und Lennox Egg. Foto: Johannes Högel

Bei der U15 gewann Konstantin Bremer vor Maximilian Schwarzer und Lennox Egg. Die Vereinsmeisterschaft der U18 holte sich Julius Lutzenberger vor seinen Brüdern Leonhard und Ferdinand Lutzenberger.

Meister der U18 wurde Julius Lutzenberger (Mitte) vor seinen Brüdern Leonhard (links) und Ferdinand. Foto: Johannes Högel

Auch die Erwachsenen des TC Mindelheim spielten ihren Vereinsmeister aus. Mit neun Doppeln sowie 26 Meldungen im Einzel wurde eine sehr hohe Teilnehmerzahl erreicht. Erfreulich war die Teilnahme von etlichen Nachwuchsspielern aus dem Jugendbereich.

Im Doppel gab es im Vorfeld keine klaren Favoriten. So standen sich in den Halbfinals Oliver Zielina/Robert Frei gegen Florian Ried/Christian Schielle sowie Mauritius Freuding/Karl Deeg gegen Steffen Lutzenberger/Ferdinand Lutzenberger gegenüber. Während sich Zielina/Frei klar durchsetzten, zogen Freuding/Deeg erst nach hartem Kampf ins Finale ein. In einem spannenden Endspiel gewannen Freuding/Deeg mit 6:2, 7:6 erstmals den Titel.

Oliver Zielina lässt der Konkurrenz im Einzel keine Chance

Im Einzel war Titelverteidiger Oliver Zielina der Topfavorit. Mit Siegen über Vincent Spitzer, Ferdinand Lutzenberger sowie Mauritius Freuding stand Zielina erneut im Endspiel. Dort traf er auf Karl Deeg. Dieser setzte sich im Halbfinale gegen Steffen Lutzenberger mit 6: 4 6:2 durch. Im Finale wurde Zielina seiner Favoritenrolle gerecht, spielte sehr konzentriert und ließ Deeg beim 6:1 6:0 nur ein Spielgewinn zu. (axe)