Mindelheim

vor 20 Min.

Die Cheerful Stompers tanzen in Reih und Glied

Mit Cowboy-Hut und Pokal: Die Cheerful Stompers aus Mindelheim nahmen am Weltrekordversuch in St. Anton/Tirol teil.

Plus Die Cheerful Stompers aus Mindelheim beteiligen sich an einem Weltrekordversuch imLine Dance. Eine Nummer kleiner wird der öffentliche Auftritt bei der Altstadtnacht.

Von Axel Schmidt

Es muss ein beeindruckendes Bild gewesen sein am vergangenen Wochenende in St. Anton in Tirol. 479 Tänzerinnen und Tänzer haben sich dort in einer Halle eingefunden, um einen neuen Weltrekord im Line Dance aufzustellen. Mit dabei war auch eine Abordnung der Mindelheimer Line-Dance-Gruppe, der Cheerful Stompers.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

