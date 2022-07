Eine junge Mindelheimerin tanz bei der Hip Hop-EM in Nordmazedonien

Plus Die siebenjährige Mindelheimerin Penelope Pflaum nimmt an der Europameisterschaft für Hip Hop teil. Dabei spielen die Platzierungen weniger eine Rolle, als das Erlebnis.

Mit sieben Jahren die erste Europameisterschaft absolviert? Das können nicht viele Mindelheimer von sich behaupten. Penelope Pflaum schon. Die Erstklässlerin nahm kürzlich an der Hip Hop-EM in Skopje/Nordmazedonien teil.