In Mindelheim gibt es gleich drei sportliche Dreikönigs-Turniere

Nachdem in den vergangenen Jahren wegen der Pandemie für Hallensport große Einschränkungen galten, finden diesmal wieder die beliebten Dreikönigs-Turniere statt.

Wenn König Fußball im Winter schwächelt, dann nutzen traditionsreiche Hallensportarten die Chance, um die Gunst der Zuschauer zu gewinnen. So kommen Sportfans in Mindelheim in den kommenden Tagen in drei Hallen auf ihre Kosten.

Nachdem der Fußball im Allgäu seine Hallenpräsenz selbst auf ein Minimum herunterschraubte – heuer gab es weder eine Unterallgäuer Landkreismeisterschaft noch Vorrundenturniere zur Allgäuer Meisterschaft – zeigen sich nun nach zweijähriger Pandemiepause wieder andere Sportarten unter dem Hallendach. So werden in Mindelheim rund um den kommenden Dreikönigstag in drei Hallen traditionelle Turniere im Handball, Tischtennis und Radball ausgetragen.

Handball: Internationale Gäste und ein Faschingsball

Zum 38. Mal richtet der TSV Mindelheim sein Dreikönigs-Turnier für Handballer aus. Nicht nur die Teilnahme internationaler Teams und langjährige Freundschaften sind hier das Besondere, sondern auch der traditionelle Handballer-Faschingsball am Samstagabend in Kammlach sind die Mischung, welche solchen Anklang findet. Daher war es auch wenig verwunderlich, als Thomas Sailer von der Mindelheimer Handball-Abteilungsleitung nach kurzer Zeit vermeldete, dass mit 16 Mannschaften das Turnier voll sei.

Es wird ein Feld aus bunt gemischten Mannschaften erwartet. Bei den Damen gehen zwei Mindelheimer Mannschaften an den Start: Die aktiven Damen der Trainerinnen Christina Möhrle und Olivia Landherr sowie eine Allstar- Mannschaft um Torhüterin Arlene Keller. Auch vom benachbarten TSV Ottobeuren haben sich zwei Allstar-Teams angekündigt. Kathrin Weikmann, beim TSV Mindelheim als Jugendtrainerin und Fördervereinsvorstand aktiv, hat ihre ehemaligen Bayernligakolleginnen aktiviert und eine Mannschaft gestellt. Die HSG Reunion um die frühere Mindelheimerin Franziska Dittmann rekrutiert sich aus ehemaligen Landesligaspielerinnen. Mit dabei sind außerdem die SG Süd-Blumenau, der TSV Schwabmünchen, TSV Oberstaufen und der TSV Forstenried.

In der Maristenkolleg-Halle wird Handball gespielt. Foto: Andreas Lenuweit

Das Männerfeld wird angeführt vom heimischen TSV Mindelheim, bei dem Trainer Jan Krausko das Bezirksliga-Team wohl mit einigen Reservespielern auffüllen muss. Internationales Flair verbreiten die Teams aus Schenna (Südtirol) und Weinfelden (Schweiz). Bezirksoberligist TSV Göggingen reist ebenso wie Ligakonkurrent TSV Schwabmünchen aus dem Augsburger Raum an. Bei Schwabmünchen erwartet man mit Matthias Gerlich, der seine Handballwurzeln beim TSV Mindelheim hatte, einen ehemaligen Profi. Auch beim Landesligisten TSV Nierraunau steht mit Max Mutzel ein Mindelheimer Gesicht im Kader. Der TSV Forstenried und der HC Theke, eine Mischung aus Münchner Spielern komplettieren das Feld.

Samstags finden in der Dreifachsporthalle des Maristenkollegs die Vorrundenspiele statt. Am Sonntag werden die Halbfinal- und Platzierungsspiele ausgetragen. Das Damenfinale findet um 12.30 Uhr statt, das Herrenfinale um 14.45 Uhr.

Tischtennis: Vier Tage lang spielen Mannschaften um den Sieg

Ebenfalls die 38. Auflage ihres Dreikönigsturniers richtet die Tischtennisabteilung des TSV Mindelheim aus. Ausgetragen wird das große Mannschaftspokalturnier an vier Tagen in der Turnhalle über dem Hallenbad. Ein Team besteht dabei aus zwei Spielerinnen oder Spielern und tritt in der Spielklasse an, der ihr in der Rangliste bester platzierter Spieler in der Saison 22/23 angehört. Gespielt werden – ähnlich dem Ligaspielbetrieb – je zwei Einzel, dann ein Doppel, dann wieder zwei Einzel.

Die Tischtennisspieler gehen an vier Tagen an die Platten. Foto: Andreas Lenuweit

Den Auftakt machen bereits am Donnerstagabend die Damen (Bezirksoberliga, Bezirksklasse). Hier dürfte der TTSC Warmisried ein Wörtchen um den Sieg mitreden. Am Freitag, 6. Januar, gehen um 9 Uhr die Herren der Bezirksklasse A an den Start, ehe um 15 Uhr die Teams der Bezirksklasse B antreten. Am Samstag, 7. Januar, sind ebenfalls zwei Spielklassen im Einsatz: Um 9 Uhr spielen die Bezirksklassen C/D ihren Sieger aus, um 15 Uhr treten die Teams der Bezirksliga an. Am Sonntag, 8. Januar, wird es noch hochklassiger: Ab 9 Uhr spielen dann die Herren der Bezirksoberliga ihr Siegerteam aus.

Radball: Radballer fegen in der Brennerhalle über das Parkett

Nach zweijähriger Zwangspause rollen am Dreikönigstag in der Turnhalle an der Brennerstraße wieder Räder und Bälle auf dem Parkett. Die Radballer des Velo Club Mindelheim richten hier ihr Dreikönigsturnier aus – zum mittlerweile 52. Mal. Den Auftakt macht der Nachwuchs, ab 11.30 Uhr spielen die U11-Junioren um den Turniersieg. Die Elite-Mannschaften treten dann ab 14 Uhr an. Hier treffen gleich drei Mindelheimer Mannschaften auf Teams aus Augsburg, Hofen, Niederstotzingen, Schwaikheim, Waldrems, Stuttgart und Stein.