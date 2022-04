Keine Punkte für die kämpferischen Handballer aus Mindelheim

Der TSV Mindelheim kann sich nicht gegen den Eichenauer SV behaupten.

Die Bayerliga-Reserve des Eichenauer SV gastierte als Tabellenzweiter in der Dreifachturnhalle in Mindelheim. Nach couragiertem Auftritt gelang es dem TSV Mindelheim wieder nicht, den dringend benötigten Sieg einzufahren. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sahen eine ausgeglichene erste Halbzeit, in welcher es keiner der Mannschaften gelang, sich mit mehr als zwei Toren abzusetzen. Das Spiel war geprägt vom harten aber fairen Kampf beider Mannschaften. Dabei ließ man in der Mindelheimer Offensive den Ball gut laufen und versuchte, den Eichenauer Angriff über eine offensive Abwehrformation unter Druck zu setzen.

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit, Stand 15:14, drehte die Mannschaft aus Eichenau die Führung durch drei schnelle Tore. Jedoch ließen sich die Frundsbergstädter weiterhin nicht abschütteln, was zum Zwischenstand von 21:21 in der 45. Minute führte.

Fehlende Auswechselspieler sorgen für Kraftverschleiß bei den Mindelheimern

Nun machte sich aber der Kraftverschleiß aufgrund von mangelnden Wechselalternativen im Rückraum der Mindelheimer bemerkbar. In dieser Phase gelang es dem Eichenauer SV bis zur 52. Minute mit 21:26 um 5 Tore davonzuziehen. Die Frundsbergstädter gaben aber nicht auf und näherten sich Tor um Tor an. Beim Stand von 24:26 in der 58. Minute witterte man schon die Sensation. Jedoch war das Pulver nun endgültig verschossen, sodass es nicht mehr gelang, den Eichenauern die Punkte streitig zu machen. Am Ende steht nach starkem Comeback ein 25:29.

Auch, wenn die Enttäuschung über zwei verlorene Punkte überwiegt, lässt sich auf der eigentlich guten Leistung und der Kampfbereitschaft der Mindelheimer Mannschaft aufbauen. Am 23. April gastiert der TSV Partenkirchen in Mindelheim. Hier haben die Mindelheimer die nächste Gelegenheit, sich Punkte im Abstiegskampf zu sichern. (haba)