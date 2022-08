Mindelheim

vor 18 Min.

Mindelheimer Dartspieler "Black Wings" treten erstmals in der Bezirksliga an

Die Mindelheimer Dartmannschaft „Black Wings“ will in der Bezirksliga ganz vorne dabei sein.

Plus Als erste Mindelheimer Dartmannschaft spielen die „Black Wings“ bald in der Bezirksliga des RDVA. Der Kapitän rechnet mit einer erfolgreichen Saison.

Von Dominik Bunk

Im Mindelheimer Bahnhof befindet sich die „Dampflok“. Die ist aber kein Zug, sondern die Bahnhofskneipe. Neben Speis und Trank gibt es dort aber auch noch einen Raum, der mit bunten Neonröhren beleuchtet ist und an dessen Ostwand zwei elektrische Dartscheiben stehen. Darüber prangt ein aus Holz ausgefräster, muskulöser Adler, über dem in großen Buchstaben „Black Wings“ steht. Diese „Black Wings“ sind die erste Mindelheimer E-Dartmannschaft, die in die Bezirksliga aufgestiegen ist.

