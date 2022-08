Sie fackelten nicht lange: Die Eichner-Brüder und ihre tragende Rolle bei Olympia 1972

Plus Als 1972 für den traditionellen olympischen Fackellauf Teilnehmer gesucht wurden, meldeten sich auch Manfred und Hartmut Eichner aus Mindelheim.

Als Manfred Eichner die Türe öffnet, ist er leicht bekleidet: Eine helle, kurze Sporthose, dazu ein ärmelloses, weißes Baumwoll-Shirt. Auf der Brust prangen, etwas verwaschen, die olympischen Ringe, der Schriftzug „München 1972“ und das Logo der Olympischen Sommerspiele 1972. „Es passt noch“, sagt Manfred Eichner und lächelt verschmitzt. Dass dieses Leibchen nach 50 Jahren immer noch im Haushalt der Eichners aufzutreiben war, sei die eigentliche Überraschung.