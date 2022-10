Mindelheim

18:10 Uhr

Wieder ein Auf für Mindelheims Handballer

Plus Die Handballer des TSV Mindelheim bleiben sich treu: Auf eine Niederlage folgt ein Sieg. Diesmal wird der SC Weßling bezwungen – dank eines treffsicheren Brüderpaars.

Von Axel Schmidt Artikel anhören Shape

Dem Gesetz der Serie folgend, feiert der TSV Mindelheim in der Handball-Bezirksliga der Männer wieder einen Heimsieg. Denn in dieser Spielzeit wechseln sich Sieg und Niederlage bei den Mindelheimer in schöner Regelmäßigkeit ab. Nach der 19:30-Niederlage zuletzt gegen den TSV Partenkirchen war nun also wieder ein Sieg dran.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen