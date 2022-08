Zum Fußball-Auftakt im Unterallgäu gleich ein Kracher

Plus Zum Saisonstart im Unterallgäu tritt der TSV Mindelheim als Gastgeber gegen den TSV Kammlach an. Das sagen die Trainer.

Der Ball rollt wieder. Ab Freitagabend starten die Amateur-Teams in die neue Fußballsaison 2022/2023. Und der Spielplan beschert den heimischen Fußballfans zum Saisonauftakt in der Kreisliga Mitte auch gleich ein spannendes Nachbarschafts-Derby, denn der Bezirksliga-Absteiger TSV Mindelheim empfängt im Julius-Strohmayer-Stadion den TSV Kammlach. Bei den Gastgebern gab es nun, wie angekündigt, den Wechsel auf der Trainerposition. Nach dem Rücktritt des langjährigen Spieler-Trainers Benedikt Deigendesch übernahm jetzt Edin Kahric dessen Aufgabe.