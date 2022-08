Zwölf Medaillen für Mindelheim

Bei den bayerischen Meisterschaften zeigen die Schwimmerinnen und Schwimmer in Kempten, was sie drauf haben.

Am vergangenen Wochenende fand für die Schwimmerinnen und Schwimmer des TSV Mindelheim der letzte und bedeutendste Wettkampf der Saison 2021/2022 statt. Für die Masters, Sportler ab einem Alter von 20 Jahren, ging es dabei ins Freibad nach Kempten. Für die zwei besten Sportlerinnen im Juniorenalter fanden die bayerischen Meisterschaften in Rosenheim statt.

Nach sehr erfolgreichen schwäbischen Meisterschaften fuhren die Mindelheimerinnen Johanna Vögele (2006) und Christina Nothaft (2004) mit den besten Voraussetzungen nach Rosenheim. Vögele ging am Meisterschaftswochenende dreimal an den Start und belegte dabei über 400 Meter Freistil sowie 100 und 200 Meter Rücken Plätze im Mittelfeld. Nothaft qualifizierte sich gleich fünfmal. Die Schwäbische Meisterin über ihre Paradedisziplin 200 Meter Schmetterling schrammte nur knapp am Podest vorbei und belegte Platz vier. Bei ihren restlichen Starts schwamm sie ebenfalls in die Top 10 und kann somit sehr zufrieden mit ihrer Leistung sein.

Mindelheimer Schwimmer in Kempten

Bei den Meisterschaften in Kempten starteten Sarah Kunze (1997), Benjamin Bähr (2001), Sasha Bähr (1998) und Alexander Huber (1989) für den TSV. Das Quartett musste leider auf Robert Brettschneider, einen der Titelfavoriten, aufgrund einer Coronainfektion verzichten. Damit fehlte den Herren auch der vierte Mann für die Staffeln und mussten diese deshalb am Wettkampftag kurzfristig absagen.

Die Einzelstarts verliefen dahingegen aus Mindelheimer Sicht sehr erfolgreich. Sarah Kunze, als einzige Dame bei den Masterwettkämpfen, sicherte sich bei insgesamt drei Starts zweimal den Vizemeistertitel über 200 und 800 Meter Freistil. Benjamin Bähr betrat viermal den Startblock und sicherte sich dabei einmal den Bayerischen Meistertitel über 50 Meter Rück in einer Saisonbestzeit von 29,48 Sekunden. Über die doppelte Distanz in derselben Lage holte er sich die Silbermedaille.

Mehrere Medallien für Sasha Bähr

Sasha Bähr durfte nach allen seiner fünf Starts auf das Treppchen steigen. Er holte Gold über 50 Meter Brust, mit einer Zeit von 31,91 Sekunden, dreimal Silber über 100 und 200 Meter Brust sowie 200 Meter Schmetterling und einmal Bronze mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 26,03 Sekunden auf 50 Meter Freistil. Der älteste Mindelheimer Teilnehmer Alexander Huber ging auf allen drei Bruststrecken an den Start.

Der Cheftrainer der ersten Mannschaft ging mit einem Paradebeispiel eines gelungenen Wettkampfes voran und sicherte sich auf allen seiner Starts den Bayerischen Meistertitel in der Altersklasse der 30- bis 34-Jährigen. Die Saison der Profis der Mindelheimer Schwimmabteilung ist mit diesem gelungenen Saisonabschluss beendet. Nun steht erst einmal eine wohlverdiente Wettkampfpause an.