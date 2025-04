TSV Mindelheim II wiederholt sein Meisterstück

Letztmals in dieser Saison fand in der Dreifachturnhalle des Maristenkollegs ein Handballspieltag mit sämtlichen Mannschaften des TSV Mindelheim statt. Den Anfang machte die zweite Herren-Mannschaft, die ihren Titel in der Bezirksklasse verteidigen konnte. Auch die Damen hatten noch die Meisterschaft vor Augen, waren aber auf fremde Schützenhilfe angewiesen. Zu guter Letzt wollte sich dann die erste Herren-Mannschaft mit einem Heimsieg den Klassenerhalt sichern.

Bezirksklasse, Männer Es hätte schon ein Punkt gereicht, um den Titel aus der Vorsaison zu verteidigen. Doch auf Unentschieden zu spielen, ist im Handball eine eher schlechte Idee. So hatte sich TSV Mindelheim II im letzten Saisonspiel gegen die SG Kempten-Kottern II auch viel vorgenommen - und musste trotzdem zu Beginn des Spiels einem Rückstand hinterherlaufen. Erst nach knapp zehn Minuten gingen die Hausherren wieder in Führung (6:5) - und gaben diese bis zum Ende nicht mehr aus der Hand. Zur Pause stand es 17:14, am Ende hieß es 37:24. Bester Werfer auf Mindelheimer Seite war Maximilian Moser mit zwölf Toren. (axe)

TSV Mindelheim Dumler (Tor), Hoffmann, H. Hörmann (2), Mutzel (3), Kuhn (2), Weikmann (6), Blaser (2), Heimpel (8), Dreher (2), Moser (12)

Mindelheimer Herren verpassen wichtige Punkte für den Klassenerhalt

Bezirksliga, Männer Am vorletzten Spieltag der Saison ging es für die Mindelheimer Herren 1 in heimischer Halle gegen den SV Pullach. Obwohl die Gäste den Frundsbergstädtern einige Tabellenplätze überlegen waren, lagen die zwei Punkte in greifbarer Nähe, da die Gäste mit dezimiertem Kader anrückten. Die Gastgeber selbst konnten trotz verletzungsbedingter Ausfälle auf eine volle Bank zurückgreifen. Gleich zu Beginn hatte Mindelheim noch Probleme, das Kreisläuferspiel zu verteidigen. Doch das bekam die TSV-Abwehr zunehmend in den Griff. Im Angriff ließ der TSV allerdings einiges liegen. Leichte Fehler und unsichere Abschlüsse sorgten dafür, dass sich keine der beiden Mannschaften absetzen konnte. Die konsequente Manndeckung von Spielertrainer Marius Wurm machte die Situation nicht einfacher und erforderte ein Umdenken im Angriff. Damit taten sich die Mindelheimer schwer und schlossen entweder zu schnell und unkonzentriert ab oder ließen den Ball laufen, ohne Druck aufzubauen. Dies führte immer wieder zu Ballverlusten und Tempogegenstößen. So entwickelte sich ein unruhiges letztes Spieldrittel, in dem es dank Torhütern und starkem Mittelblock bei maximal einem Tor Differenz blieb. In der 56. Minute bot sich beim 25:25 die Chance für die Mindelheimer, das Spiel endgültig zu drehen. Stattdessen nutzten die Gäste die Angriffsschwäche der Gastgeber aus und platzierten den Siegtreffer drei Sekunden vor Schluss zum 26:27. (haba)

TSV Mindelheim Jousma, Zimmermann (beide Tor), Moser (4), Wurm (10/4), Radic (2), Förster (3), Smith Junior (1), Kühl (1), Falter, Görlt, Hörmann (2), Braun (1), Kinlock, Gollmitzer (2)

Mindelheimer Frauen mit deutlichem Heimsieg zum Saisonabschluss gegen SG Kempten-Kottern

Bezirksliga, Frauen Mit einem souveränen 42:24-Erfolg gegen die SG Kempten-Kottern haben die Mindelheimer Damen einen gelungenen Schlusspunkt unter eine intensive Saison gesetzt.

Trotz einiger technischer Fehler und phasenweiser Unsicherheiten ließen die Gastgeber zu keinem Zeitpunkt Zweifel daran, wer das Spiel dominieren würde. Von Beginn an bestimmte das Heimteam das Tempo und nutzte vor allem im Angriff immer wieder Lücken in der gegnerischen Abwehr. Mit einer weitgehend geschlossenen und engagierten Teamleistung erspielte sich die Mannschaft bis zur Halbzeit einen Acht-Tore-Vorsprung.

In der zweiten Halbzeit gelang es durch eine offensivere Abwehrarbeit, vermehrt Ballverluste beim Gegner zu erzwingen und so den Vorsprung kontinuierlich auszubauen. Alle Spielerinnen und Spieler kamen zum Einsatz und konnten sich ins Spielgeschehen einbringen. Mit einem klaren Endstand von 42:24 schließt der TSV Mindelheim die Saison als Tabellen Zweiter ab und verabschiedest sich in die Sommerpause.

So haben sie gespielt: Bernadette Moser (5), Christina Möhrle (5), Fabienne Nitsch (3), Simone Breuninger (6), Ramona Lahmer (1), Jasmin Spensberger (4), Nele Wegmann, Olivia Landherr (2), Kathrin Weikmann (Tor), Cosima Eckermann (5), Regina Bari-Nagy (7), Andrea Deigendesch (4), Tina Twachtmann, Sandra Kinberger (Tor)