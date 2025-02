Mindelheimer Frauen verteidigen Platz eins

Der jüngste Heimspieltag der Mindelheimer Handballabteilung verlief äußerst erfolgreich. Was in erster Linie mit einer faustdicken Überraschung, aber auch mit zwei souverän aufspielenden Tabellenführern zu tun hat.

Bezirksliga, Frauen Im Heimspiel gegen den TV Immenstadt II waren die Mindelheimerinnen klarer Favorit. Alles andere als ein Heimsieg des Spitzenreiters gegen den Tabellenvorletzten wäre eine Enttäuschung gewesen. Entsprechend dominant starteten die Mindelheimerinnen und lagen nach Toren von Olivia Landherr (2) und Cosima Eckermann schnell mit 3:0 in Führung. Diese wurde dank guter Ballgewinne und erfolgreicher Konter schnell auf 6:1 ausgebaut. Bis zur Halbzeit stand bereits ein ansehnliches 18:7 auf der Anzeigetafel.

In Durchgang zwei testete Trainer Jan Krausko viele Abwehrvarianten und andere Besetzungen. Von jeder Position wurden an diesem Tag schöne Tore erzielt, ob es Simone Breuninger vom Kreis, Regina Bari-Nagy von außen oder der Rückraum war. Einzig nicht richtig in den Griff bekam der TSV Mindelheim Lucy Spindler, die mit neun Treffern auf der Gegenseite herausstach. Dem 38:17-Erfolg der Mindelheimer konnte sie alleine jedoch nichts entgegensetzen.

TSV Mindelheim Kinberger, Lang (beide Tor), Moser (2), Möhrle (2), Nitsch (2), Breuninger (6/2), Lahmer (2), Spensberger (2), Wegmann (2/1), Landherr (3), Eckermann (5), Deigendesch (3), Bari-Nagy (9/2), Twachtmann

Bernadette Moser (am Ball) und der TSV Mindelheim gewannen das Heimspiel gegen den TV Immenstadt II deutlich mit 38:17. Foto: Andreas Lenuweit

Bezirksliga, Männer Hätte man auf dieses Spiel wetten können, wäre die Sache ziemlich klar gewesen: Denn die Mindelheimer Handballer, ihres Zeichens Schlusslicht der Bezirksliga, hatten am Samstag mit der TuS Fürstenfeldbruck II den Tabellenführer zu Gast. Nachdem man zuletzt auch zwei Kellerduelle nicht für sich entscheiden konnte, standen die Vorzeichen für diesen Spieltag eher auf Schadensbegrenzung.

Doch es kam anders: Zwar legten die Gäste gleich gut vor und führten nach zehn Minuten mit 7:4. Doch bis zur 20. Minute stabilisierte sich die Abwehr des TSV Mindelheim und auch der Angriff belohnte sich mit Torerfolgen. So gelang eine Minute vor der Halbzeit der Ausgleich (14:14) und durch einen Treffer von Marius Wurm ging es sogar mit einer Führung in die Pause.

Die zweite Halbzeit startete auf Augenhöhe. Eine doppelte Unterzahl in der 42. Minute hätte diese ausgeglichene Situation schnell zum Kippen bringen können. Doch Konzentration und kontinuierlicher Wechsel sorgten dafür, dass die Gastgeber diese Unterzahl sogar mit 2:0 für sich entscheiden und in den nächsten zehn Minuten auf eine Drei-Tore-Führung ausbauen konnten. Durch einige Ballverluste im Angriff ließen die Mindelheimer die Gegner in der 50. Minute wieder bis zum Ausgleich herankommen. So ging es in eine hitzige und kräftezehrende Schlussphase mit einigen Verletzungsunterbrechungen.

Mindelheim profitierte letztlich von den guten Auswechselmöglichkeiten und bewies Nervenstärke. Durch eine starke Abwehrleistung und ein ruhiges Angriffsspiel konnte der TSV Mindelheim die Partie mit zwei Toren für sich entscheiden (32:20) – ein verdienter Erfolg und der Beweis dafür, dass doch noch was möglich ist in der Bezirksligasaison. (haba)

TSV Mindelheim Wurm (3/2), Amenda (3), Radic I. (7), Förster (1), Smith Junior (3), Zimmermann, Gaum (3), Görlt (2), Jousma, Sailer (1), Hörmann, Braun (1), Kinlock (1), Radic M. (7/1)

Bezirksklasse, Männer Die zweite Mannschaft des TSV Mindelheim hatte zuvor die SG Kaufbeuren-Neugablonz II zu Gast. Die Gastgeber sorgten gegen den Tabellenvorletzten schnell für klare Verhältnisse. Zur Pause führte der TSV Mindelheim II bereits mit 21:14. Auch nach dem Seitenwechsel ließen die Mindelheimer nicht nach, auch wenn sie den treffsichersten Gästespieler nicht wirklich in den Griff bekamen: Matej Vitko sollte am Ende auf zwölf Torerfolge kommen.

Doch der TSV Mindelheim, der Maximilian Moser (11 Tore) und Johannes Hörmann (8 Tore) seine besten Werfer hatte, baute seine Führung auch in der zweiten Halbzeit kontinuierlich aus. Am Ende stand ein souveräner 43:30-Sieg, der den Mindelheimern Rang eins sicherte. (axe)

TSV Mindelheim II Dumler, Vogt (beide Tor), Moser (11/1), Dreher, Heimpel (5), Tietze, Blaser (4), F. Gaum (6), M. Gaum (2), Hörmann (8/1), Mutzel (6), Stumpf (1)