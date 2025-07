Mindelheimer Schwimmer glänzen bei der schwäbischen Meisterschaft

Der TSV Mindelheim war mit mehreren Schwimmerinnen und Schwimmern bei den schwäbischen Meisterschaften in Bobingen vertreten – und konnte sich über gute Ergebnisse freuen. Darunter auch mehrere schwäbische Meistertitel und zahlreiche Podestplätze.

In bestechender Form präsentierte sich Sasha Bähr (Jahrgang 1998), der gleich fünf schwäbische Meistertitel gewann. Über 50 m Freistil (0:26,18), 100 m Brust (1:12,10), 50 m Schmetterling (0:29,32), 50 m Brust (0:32,80) und 200 m Brust (2:49,73) führte kein Weg an ihm vorbei. Dazu kamen drei zweite Plätze über 200 m Freistil (2:10,63) und 100 m Freistil (0:58,37) und in der 4 x 100 m Freistil-Staffel.

Christina Nothaft holt sechs Bezirkstitel

Nicht weniger erfolgreich war der Auftritt von Christina Nothaft (Jg. 2004), die sich über sechs Strecken zur schwäbischen Meisterin kürte: 200 m Freistil (2:18,30), 50 m Freistil (0:29,72), 200 m Schmetterling (2:37,39), 50 m Schmetterling (0:31,80), 100 m Schmetterling (1:10,03) und 200 m Lagen (2:39,29). Ein zweiter und zwei dritte Plätze rundeten ihre Medaillenbilanz ab.

Laura Dieser (Jg. 2009) überzeugte vor allem mit ihrem Meistertitel über 400 m Freistil (5:30,17) sowie einem starken dritten Platz über 100 m Brust (1:28,03). Lena Metzeler (Jg. 2012) konnte sich mit konstanten Leistungen unter anderem Platz vier über 200 m Freistil (2:34,55) sichern.

Jonas Seifert beweist großen Kampfgeist

Jonas Seifert (Jg. 2014) erkämpfte sich einen bemerkenswerten zweiten Platz über 100 m Brust (1:38,58) sowie Bronze über 200 m Brust (3:31,72). Trotz zehntägiger Krankheitspause unmittelbar vor den schwäbischen Meisterschaften zeigte er großen Kampfgeist und starke Leistungen, auch wenn er die Qualifikation für die bayerischen Meisterschaften dieses Mal knapp verfehlte. Lotta Günzel (Jg. 2005) brillierter mit Platz zwei über 100 m Rücken (1:19,77) sowie einem dritten Platz über 200 m Freistil (2:39,29).

In den Staffeln glänzten die Mindelheimer ebenfalls: Die Mixed-Staffel über 4 × 100 m Freistil mit Sasha Bähr, Jonas Seifert, Laura Dieser und Christina Nothaft sicherte sich Silber (4:38,05). Weitere Staffeln belegten Plätze im Mittelfeld und zeigten gute Teamleistungen.

Der jüngste Teilnehmer verbessert seine Zeiten deutlich

Der jüngste Teilnehmer des Teams, Lucas Feig (Jg. 2015), konnte seine Zeiten im Vergleich zum Wettkampf in Kaufbeuren ein Wochenende zuvor deutlich verbessern. Besonders hervorzuheben sind sein fünfter Platz über 400 m Freistil (6:50,72) sowie seine Top-10-Platzierungen über mehrere weitere Strecken – eine starke Leistung des Nachwuchstalents.

Emma Säuberlich (Jg. 2011) schwamm jeweils auf den undankbaren vierten Platz über 100 m Rücken (1:18,48) und 200 m Rücken (2:47,88) und verfehlte die Medaillenränge damit nur knapp. Ihre Schwester Anna Säuberlich (Jg. 2013) überzeugte mit Platz sechs über 100 m Rücken und Rang sieben über 200 m Rücken. Magdalena Brem (Jg. 2010) und Sophia Mayr (Jg. 2012) komplettierten das Team mit soliden Leistungen.

Mit dem Rückenwind aus Bobingen blicken die TSV-Schwimmer gespannt auf die bayerischen Meisterschaften, die vom 18. bis 20. Juli in Regensburg stattfinden. Besonders für Lena Metzeler und Laura Dieser wird es spannend – beide haben sich für die Landesmeisterschaften qualifiziert und hoffen dort auf einen erfolgreichen Saisonabschluss, bevor es in die verdiente Sommerpause geht. (flok)