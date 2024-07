Der TC Mindelheim feiert seinen 75. Geburtstag

Das Spiel mit dem gelben Filzball hat in Mindelheim eine lange Tradition: Ende April 1949 wurde der Tennisclub Mindelheim gegründet, seit 1950 spielt der Verein auf seiner Anlage unterhalb der Mindelburg. Nun feierte der Verein sein Jubiläum.

Ein Turnier um den Frundsberg-Cup, ein neuer Ehrenvorsitzender - und jede Menge Nostalgie: Bei den Jubiläumsfeierlichkeiten des TC Mindelheim wurde den Mitgliedern einiges geboten.

Festabend des TC Mindelheim mit 180 Gästen

Rund 180 geladene Gäste feierten am Festabend das 75-jährige Bestehen des Tennisclubs, der bei seiner Gründung sogar eine Beschränkung der Mitgliederzahlen auf 40 Personen vorsah. Allerdings sollte dies kein elitärer Anspruch sein, sondern hatte vielmehr praktische Gründe: Im Gründungsjahr stand dem Verein nur ein Platz auf dem Gelände des ehemaligen Wasserwerks zur Verfügung. Erst ein Jahr später konnte der Verein auf dem Gelände unterhalb der Mindelburg und gegenüber des Freibads zwei neue Tennisplätze anlegen.

Klaus Frahne (1. Vorsitzender, links) und seine Stellvertreterin Bernadette Högel ernannten Robert Frei zum Ehrenvorsitzenden. Foto: Tobias Hartmann

Es war der Grundstein für die weitere Entwicklung des Vereins, der heute 245 Mitglieder zählt und in der Sommersaison 2024 mit fünf Herren-, zwei Damen- und sechs Schüler-/Jugendmannschaften eine Rekordzahl an Teams im Wettspielbetrieb stellte. Durchaus auch mit Erfolg: So stieg die erste Herrenmannschaft in die Südliga 2 auf.

Robert Frei wird zum Ehrenvorsitzenden ernannt

Mittlerweile hat der Verein fünf Tennisplätze, die sich einer guten Auslastung erfreuen. Einer, der diese Entwicklung anschob, was Robert Frei, der 2004 den Vorsitz des Vereins übernahm. Unter seiner Ägide wurde ein regelmäßiges Jugendtraining mit Trainer Michael Bayerl, einem mehrfachen Schwäbischen Meister, und Jugendwart Max Herzog angeboten, das guten Zulauf brachte.

15 Jahre lang stand Frei dem Verein vor, ehe er 2019 sein Amt an Klaus Frahne abgab. Nun war es an Frahne und dessen Stellvertreterin, Bernadette Högel, Robert Frei im Rahmen des Festabends für dessen Leistungen besonders zu danken - und ihn zum Ehrenvorsitzenden des Vereins zu ernennen.

Der Frundsberg-Cup, der im Rahmen des Jubiläums-Wochenendes im Herren-Doppel und im Mixed-Doppel ausgespielt wurde, bot zahlreiche spannende und sehenswerte Spiele. Im Herren-Doppel setzte sich schließlich die Paarung Julius Lutzenberger/Robin Glatz durch. Platz zwei ging an Steffen und Ferdinand Lutzenberger, Dritter wurden Sebastian und Florian Kühsel. Im Mixed-Doppel gewann das Duo Claudia Frank/Peter Franzen vor Nadine und Holger Gust sowie Petra Hämmerle und Erwin Zech vom TV Türkheim.