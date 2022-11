Modellflug

Das große USA-Abenteuer eines Modellfliegers des MFC Bad Wörishofen

Plus Der Aerobatic Shootout in Tuscon/Arizona gilt als einer der schwersten Modellflug-Wettbewerbe der Welt. Mittendrin ist ein 19-Jähriger vom MFC Bad Wörishofen. Die größte Herausforderung meistert er schon vor dem ersten Start.

Von Axel Schmidt

Es war die bislang größte Herausforderung in seiner Karriere als Modellflugpilot: Der Ursberger Luca Baumann, der Mitglied des MFC Bad Wörishofen ist, nahm kürzlich am Tucson Aerobatic Shootout in den USA teil.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

