Der Motocrossverein Offroader Oberrieden hat neue Vereinsmeister

Die Startgatter waren voll: Bei den Vereinsmeisterschaften des Motocrossclubs Offroader Oberrieden waren spannende Rennen geboten.

Neben den zahlreichen Vereinsmitgliedern waren auch Gastfahrer in den verschiedenen Klassen am Start.

Der Regen der Vortage macht die Piste anspruchsvoll

Begonnen hat der Tag der Vereinsmeisterschaften am Vormittag mit den Trainingsläufen der Klassen Kinder, Frauen und der Open Klasse der Erwachsenen. Das war auch bitter nötig, denn durch den starken Regen der Tage zuvor war die zuvor bestens präparierte Motocrossstrecke in Oberrieden sehr aufgeweicht. Der Zeitplan der Rennen musste entsprechend angepasst werden.

Es war matschig in Oberrieden. Foto: Conny Kleiner

Doch am Renntag selbst spielte das Wetter dann mit und am Nachmittag herrschten perfekte Motocrossrennbedingungen mit zahlreichen Zuschauern und spannenden Rennen.

Auch die Kleinsten waren in Oberrieden am Start

50 ccm Die kleinste Klasse (bis 50 ccm) war vollbesetzt und gehörte den Kindern ab vier Jahren. Hier gewann am Ende Luis Kleiner vor Tobias Pfeiffer und Paul Rohrmoser.

Auch die kleinsten vereinsmitglieder gaben schon Gas. Foto: Conny Kleiner

65 ccm Einen heißen Kampf lieferten sich die Piloten in der Klasse bis 65 ccm. Hier gewann Leon Schwab, gefolgt von Benno Friedhoff auf Rang zwei und Ben Pfeiffer auf Platz drei.

Auf der Strecke gab es rasante Rennen zu sehen. Foto: Conny Kleiner

85 ccm In der Klasse bis 85 ccm fuhr Vereinsmitglied Luca Schad souverän den Sieg ein. Kein Wunder, nimmt Schad doch auch an den internationalen Läufen der MX Masters teil. Zweiter wurde hier Julian Rudhardt vor Lokalmatador Finn Menzel, der vor erst drei Monaten in diese Klasse aufgestiegen ist.

Die Open-Klasse musste aufgrund der hohen Teilnehmerzahl aufgeteilt werden

Open Die Open-Klasse, der Erwachsenen-Klasse ohne Hubraumbeschränkung, musste aufgrund der großen Starterzahl in drei Klassen aufgeteilt werden. Nach zwei heißen Rennen gewann der Motocrossfahrer Kimi Isler die Open-Klasse A, als Zweiter kam Oliver Hinkelmann ins Ziel, Dritter wurde Christoph Gottwald. In der Open-Klasse B konnte sich Andres Würstle aus Immelstetten mit seinem erstmalig im Rennen eingesetzten, elektrisch betriebenen Motocrossmotorrad behaupten und holte den Sieg. Ron Kretzinger wurde Zweiter, Rang drei belegte Luca Eberle. Roland Schedel aus Salgen stürzte nach ein paar Runden und konnte das Rennen nicht mehr aufnehmen. In der Open-Klasse C war es lange spannend. Erst in den letzten beiden Runden entschied Vereinsmitglied Nico Keppeler aus Salgen diese Klasse vor Lokalmatador Mafred Menzel und Ingo Reisacher für sich.

Natürlich durften auch die weiten Sprünge nicht fehlen. Foto: Conny Kleiner

Frauen In der Frauenklasse hat Jasmin Kluschak aus Ettringen die Läufe gewonnen. Auf Platz zwei folgte Melina Pircher, Dritte wurde Tamina Bärtle.