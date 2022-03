ADAC Südbayern ehrt den Mindelheimer Fritz Mack

Plus Der ADAC Südbayern zeichnet den Mindelheimer Fritz Mack für dessen langjährigen Einsatz bei den Motorsportfreunden Mindelheim aus.

Wenn einem Verein die Ehrungsdevotionalien langsam ausgehen, dann muss es sich um ein ganz besonderes Mitglied handeln. Eines, das nicht nur ein stattliches Alter erreicht hat, sondern sich auch überaus engagiert eingebracht hat. So wie der Mindelheimer Fritz Mack.