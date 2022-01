Eine zufriedene Allgäuerin und ein Meilenstein bei der Rallye Dakar

Plus Die Kaufbeurerin Andrea Peterhansel und ihr Mann, Rekordsieger Stéphane Peterhansel, sind zufrieden mit dem Verlauf der Rallye Dakar.

Zum dritten Mal fand die Rallye Dakar in Saudi-Arabien statt. Bei der 44. Ausgabe über 8000 Kilometer – davon etwa 4300 Kilometer gewertet –, war auch die Kaufbeurerin Andrea Peterhansel (vormals Mayer) als Sportmanagerin im Werksteam von Yamaha sowie ihr Mann, Rekordsieger Stéphane Peterhansel, im Team Audi Sport dabei, in dem auch Abt-Pilot Matthias Ekström gefahren ist.