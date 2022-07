Mountainbike-Profi Georg Egger richtet Rennen in Obergessertshausen aus

Er hat das prestigeträchtige Cape Epic in Südafrika gewonnen. Nun geht Georg Egger bei "seinem Heimrennen" in Obergessertshausen an den Start.

Der Egger-Wald in Obergessertshausen ist am Wochenende das Zentrum des Mountainbike-Sports in der Region. Dort, wo sonst im Frühjahr die Profis beim Internationalen Bundesliga-Rennen um Weltranglisten-Punkte kämpfen, wird erstmals ein Wettbewerb für Amateur- und Freizeitsportler, für Familien und jeden, der Freude am Radfahren im Gelände hat, ausgetragen.

Auf die 23 Kilometer lange Marathon-Strecke dürfen am Samstag alle ab Jahrgang 2009 antreten. „Die Strecke führt zu 70 Prozent durch kühle Wälder“, erklärt Organisator Georg Egger den Streckenverlauf, bei dem pro Runde fast 450 Höhenmeter bewältigt werden. „Die Strecke ist technisch keine große Herausforderung, die Anstiege sind moderat und auch nicht zu lange. Daher ist unser Rennen auch sehr gut für Beginner und Familien geeignet“, so der Mountainbike-Profi.

Straße zwischen Obergessertshausen und Haselbach ist am Samstag gesperrt

Eine Einschränkung werden Verkehrsteilnehmer am Samstag hinnehmen müssen. „Weil wir ein paar Mal die Straße zwischen Obergessertshausen und Haselbach queren müssen, wird die Straße ab 10 Uhr den ganzen Tag über gesperrt“, sagt Egger. „Am Sonntag ist sie aber wieder ganz normal befahrbar.“

Cape-Epic-Sieger Georg Egger selbst wird mit seinem Team-Kollegen Lukas Baum am Start stehen, natürlich mit vielen anderen ambitionierten Sportlern aus der Region, wie den Zwillingen Benedikt und Tobias Fritz (Team Stevens MTB) aus Zusmarshausen, seinem Bruder Andreas Egger, Tobias König und Lea Kremsreiter vom veranstaltenden MSC Wiesenbach. Außerdem dabei sind die deutsche U23-Vizemeisterin Luisa Daubermann (Trek-Vaude) aus Gessertshausen und die Juniorinnen-Europameisterin Monique Halter (KA Boom-Krapf) aus der Schweiz.

Start für alle Klassen ist am Samstag um 11 Uhr auf der Wiese bei der Maschinenhalle der Familie Egger in Obergessertshausen. Wer sich kurzfristig zur Teilnahme entscheidet, kann sich auch noch bis eine halbe Stunde vor dem Start am Samstag anmelden.

Der Sonntag steht dann im Zeichen der Kids-Rennen. Beim ersten Lauf zum Allgäuer Alpenwasser-MTB Kids Cup können Kinder von der U7 bis hinauf zur U19 an den Start gehen. (axe)