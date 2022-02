Bei den Memmingen Indians ist die Kapitänin wieder an Bord

Plus Erst Corona, dann das Herz: Hinter Daria Gleißner liegen leidensreiche Monate. Doch jetzt greift die Verteidigerin des ECDC Memmingen wieder an.

Sie ist eigentlich eine lebenslustige junge Frau. Aber: „Die vergangenen Monate seit meiner Diagnose im Juni 2021 waren geprägt von Geduld, Hoffnung und Enttäuschung“, sagt Daria Gleißner nachdenklich. Die Kapitänin der ECDC-Bundesliga-Mannschaft hat sich im Oktober 2020 mit Corona infiziert. Im darauffolgenden Sommer 2021 wurde bei der Kaufbeurerin nach einer Mandelentzündung eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert.