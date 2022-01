Bei dieser Buchloerin lernen Darts-Spieler das Pfeile-Werfen

Plus Die Buchloerin Sandra Schuler war eine der ersten Dartstrainerinnen in Bayern. Zahlreiche Talente durchliefen erfolgreich ihre Schule. Noch immer weiß sie, worauf es beim richtigen Wurf ankommt.

Sofort sticht einem der Schrank voller silberner und goldener Pokale ins Auge, wenn man das Dartszimmer von Sandra Schuler betritt. Auf mehreren Etagen stapeln sich die etlichen glänzenden Trophäen und zeugen von zahlreichen erfolgreichen Turnieren. „Die sind von meinen Töchtern,“ sagt Sandra Schuler stolz. Die Buchloerin ist dreifache Mutter und leidenschaftliche Dartstrainerin.