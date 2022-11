Niederrieden

vor 48 Min.

Ein Niederriedener lebt ein Leben für den Sport

Seit 1979, also seit knapp 44 Jahren, engagiert sich Uli Theophiel (vordere Reihe, Zweiter von rechts) in verschiedensten Funktionen für den Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV). Doch der langjährige Funktionär war selbst auch als Sportler aktiv. Das Bild zeigt ihn im Jahr 1967 als aktiven Fußballer beim FC Niederrieden.

Plus Als Uli Theophiel erstmals in den BLSV-Kreisverband gewählt wurde, war Helmut Schmidt noch Bundeskanzler.Nun tritt der Niederrieder, der bei einem Fußballspiel lebensgefährlich verletzt wurde, als Kreisvorsitzender ab.

Von Kurt Kraus Artikel anhören Shape

Uli Theophiel (76) sitzt entspannt in seinem Stuhl und lächelt. Am 11. November, beim Kreistag des Bayerischen Landessport-Verbandes (BLSV) in Oberkammlach, tritt der bei den Vereinen in Memmingen und im Unterallgäu bestens bekannte und beliebte Sportfunktionär nicht mehr an. „Na ja“, sagt er, „irgendetwas werde ich schon machen. Der Garten aber, der gehört meiner Frau.“ Immerhin: Bis Januar nächsten Jahres bleibt Theophiel noch stellvertretender Vorsitzender im BLSV-Bezirk Schwaben. Ein geeigneter Nachfolger sei gefunden. Wie unsere Redaktion bereits berichtete, wurde der Kreisvorstand anch zahlreichen Gesprächen fündig. Er schlägt den 39-jährigen Benjamin Adelwarth aus Dirlewang als neuen Kreisvorsitzenden vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .