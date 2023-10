Der SV Auerbach ist die Nummer eins in Schwaben

Der SV Auerbach ist ein Vorzeigeverein, der sämtliche Auszeichnungen für sein Engagement erhalten hat. Nun kommt ein besonderes Siegel hinzu.

Wann könnte man das Ehrenamt in einem Verein besser feiern als am Tag der Deutschen Einheit? Beim SV Auerbach nutzte man den sonnigen Feiertag für einen Ehrenamtsfrühschoppen, an dem nicht nur verdiente Vereinsmitglieder, sondern auch der Verein selbst eine besondere Ehrung erfuhr.

Denn der SV Auerbach ist seit Dienstag offiziell der erste schwäbische Verein, der das Gütesiegel des Bayerischen Fußballverbandes (BFV) für 20-jährige vorbildliche Vereinsarbeit tragen darf. „Ihr gehört nun zum erlesenen Kreis der Vereine, die das 20-jährige Gütesiegel haben“, sagte der Kreisehrenamtsbeauftragte des BFV, Peter Hofmann, bei der Verleihung des Siegels.

Nur 16 Vereine in Bayern haben dieses Siegel erreicht

„In ganz Bayern gibt es nur 16 Vereine, die dieses Gütesiegel haben.“ Um dies zu erreichen, müssen nicht nur drei Pflichtaufgaben erfüllt werden (dazu gehören eine Herren- und eine Jugendmannschaft im Spielbetrieb, sowie ein aktiver Schiedsrichter), sondern auch ein Katalog mit 40 Aufgaben, von denen mindestens 24 in vier verschiedenen Bereichen (Ehrenamt, Jugend, Breitensport und Prävention) abgearbeitet werden. Das gelang dem SV Auerbach unter dem Vorsitzenden Polykarp Platzer nun.

„Wir sind schon vor 25 Jahren einen besonderen Weg gegangen, als sich die Fußballabteilungen des SV Auerbach und des TSV Stetten zum eigenen Verein FC 98 Auerbach/ Stetten zusammengeschlossen haben“, sagte Platzer. „Damit das funktioniert, dafür seid ihr alle verantwortlich“, sagte er mit Blick auf die vielen ehrenamtlich tätigen Frühstücksgäste, die nacheinander auch ihre Ehrungen vom BFV oder dem Bayerischen Landessportverband (BLSV) erhalten haben.

BLSV-Kreisvorsitzender lobt den SV Auerbach für dessen Vorbildfunktion

Für den BLSV war Kreisvorsitzender Benjamin Adelwarth anwesend und lobte den Verein, der in Sachen Ehrenamt eine Vorbildfunktion einnimmt. „Das zeigt, wie professionell und leidenschaftlich dieser Verein geführt wird.“

Und zwar seit über 20 Jahren. 2001 wurde dem SV Auerbach die Silberne Raute des BFV verliehen, 2005 kam die Goldene Raute hinzu. 2011 folgte die Goldene Raute mit Ähre, die höchste Auszeichnung für einen Verein, die 2016 bestätigt wurde. Seitdem gibt es nun das Gütesiegel. 2017 bekam der SVA das 15-jährige Gütesiegel. Nun kommt das 20-jährige dazu. Dass es dabei nicht bleiben wird, scheint klar. „Ich bin mir sicher, ihr ruht euch nicht auf diesen Lorbeeren aus“, sagte Peter Hofmann.

Vom Kreisehrenamtsbeauftragten Peter Hofmann (vorne links) wurden zahlreiche Mitglieder des SV Auerbach geehrt. Foto: Axel Schmidt

Der Bayerische Fußballverband (BFV) ehrte folgende Mitglieder des SV Auerbach und FC 98 Auerbach/Stetten:

Felicia Oberholzner, Marcel Ahnert, Thomas Sirch, Jürgen Huber, Siegfried Maucher, Wolfgang Pietryga, Thomas Briechle, Benjamin Berger, Ignaz Beck, Daniela Wohlt, Heike Baulechner, Sabine Platzer, Reinhard Huber





Noch mehr Mitglieder durfte BLSV-Kreisvorsitzender Benjamin Adelwarth (vorne rechts) beim Ehrenamtsfrühschoppen in Oberauerbach ehren. Foto: Axel Schmidt

Der Bayerische Landessportverband (BLSV) ehrte folgende Mitglieder des SV Auerbach:

Alexandra Beck, Petra Königsberger, Martin Königsberger, Daniela Böhm-Dreher, Bernhard Santek, Marcus Zwerger, Markus Ebert, Matthias Hafner, Dennis Nuffer, Daniel Unglert, Philipp Reth, Stephan Seitz, Armin Nuffer, Oliver Bittner, Christian Hofmann, Michael Frick, Jürgen Maucher, Christine Schmid, Christian Bartenschlager, Thorsten Wohlt, Andreas Frick, Sandra Schaule, Jochen Unglert, Bernd Frick, Udo Cvitkovic, Markus Laur, Jörg Seider, Polykarp Platzer, Hans-Friedrich Dreher