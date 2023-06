Erstmals wird in Oberauerbach der Titel verteidigt

Ein Schütze räumte gleich mehrfach ab.

Beim Königsschießen der Schützengesellschaft Oberauerbach konnte erstmals in der Vereinsgeschichte der Königstitel durch den amtierenden König verteidigt werden. An acht Schießabenden gingen insgesamt 40 Schützen, davon acht Jungschützen, an den Stand. Das Kunststück der Titelverteidigung gelang dabei Jürgen Bittner mit einem 6,4-Teiler. Zweiter wurden Helmut Moser (20,9) und Rosmarie Häntsche (29,3).

In der Jugendklasse setzte sich Jonas Sirch mit einem 30,6-Teiler vor Luisa Laur (36,7) und Carolin Lohr (52,3) durch. Die Königswürde der Pistolenschützen erlangte Helmut Moser mit einem 35,2-Teiler vor Tassilo Rohrmoser (40,7) und Wolfgang Wachtl (69,5).

Die weiteren Ergebnisse: Meisterscheibe Schützenklasse 1. Tassilo Rohrmoser (97 Ringe), 2. Tobias Mair (95), 3. Peter Häring (95) Jugend 1. Patrick Lohr (94), 2. Carolin Lohr (91), 3. Raphael Salger (89) Pistole 1. Wolfgang Wachtl (93), 2. Helmut Moser (91), 3. Stephan Häntsche (87). (mz)