Oberstdorf

vor 32 Min.

Vierplätzetournee im Allgäu: Golf von der Skischanze

Plus Bei der Vierplätzetournee im Allgäu schlagen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch von der Oberstdorfer Skiflugschanze ab. Der Kampf um den Gesamtsieg ist in vollem Gange.

Von Stephan Schöttl

Mit den Turnieren in Oberstdorf und Ottobeuren hat die inzwischen legendäre Vierplätzetournee im Allgäu begonnen. Fünf Tage, vier Turniere, vier verschiedene Golfplätze. Das macht den besonderen Reiz dieses Formats aus, das heuer bereits zum vierten Mal stattfindet. Am Mittwoch war Ruhetag. Zwei Wettspiele steckten den Golferinnen und Golfern schon in den Beinen. Die einen nutzten die freie Zeit für Ausflüge, andere konnten gar nicht genug bekommen und drehten auf einem der vielen Golfplätze im Allgäu eine weitere Runde. Für die beiden Organisatoren Michael Fischer und Martin Eulgem begann aber auch dieser „Ruhe“-Tag mit Arbeit.

