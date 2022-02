Julian Rauchfuss und sein chinesisches Wintermärchen

Plus Als Ersatzmann plötzlich im Gold-Finale: Julian Rauchfuss von der RG Burig Mindelheim hat eine außergewöhnliche Sportgeschichte erlebt. Wie der 27-Jährige die Winterspiele in China bewertet.

Unmittelbar nach der Landung zog es Julian Rauchfuss zu einem Imbiss am Frankfurter Flughafen. „Ich habe mir gleich einen Döner gekauft, der war richtig gut“, sagt der 27-Jährige und lacht. Dass er auch noch eine Medaille im Gepäck hat, das kann der Skirennläufer der RG Burig Mindelheim noch immer nicht so richtig fassen. Ist ja auch kein Wunder, betrachtet man die vergangenen drei Wochen seiner Karriere im Schnelldurchlauf.