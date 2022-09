Olympische Spiele 1972

vor 20 Min.

Ein Stockheimer erlebte das Olympia-Attentat aus nächster Nähe

Plus Als am 5. September 1972 das olympische Dorf in München von Terroristen heimgesucht wird, ist Rainer Herbrecht ganz nah dabei: Er gehört einem Redaktionsteam an, das dort während der Spiele eine eigene Zeitung herausgibt.

Von Axel Schmidt

„Angst? Nein, Angst hatte ich eigentlich nicht“, sagt Rainer Herbrecht, wenn er auf die Ereignisse des 5. September 1972 im olympischen Dorf in München angesprochen wird. „Das kann aber auch daran liegen, dass ich vorher eine solche Situation noch nie erlebt hatte“, sagt Herbrecht. Als damals 25-jähriger Student war er ein Nachgeborener des Zweiten Weltkriegs, hat den Nazi-Terror also nicht erlebt. Dass er nun Terroristen mit umgehängten Maschinenpistolen nur einen Steinwurf entfernt beobachtet, ist für ihn eher verstörend.

