Zwei Unterallgäuer nahmen an der Eröffnung der Olympischen Spiele 1972 teil

Plus Heute vor 50 Jahren wurde die Olympische Flamme in München entzündet. Gabriele Achter und Christian Kempinger waren live dabei – als Teil der Eröffnungszeremonie im Stadion.

Die Anstecknadel ist rot und mit einem goldenen Wappen und den Buchstaben „HFC“ versehen. Eine Vereinsnadel, wie man sie sich ans Revers heftet. Sie ist mindestens 50 Jahre alt und ist seit dem 26. August 1972 im Besitz von Christian Kempinger. Der 62-Jährige wohnt in Dorschhausen und kann sich noch gut erinnern, wo er diese Anstecknadel bekam: im Münchner Olympiastadion.