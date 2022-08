Ottobeuren/Sonthofen

vor 49 Min.

Eine Ottobeurerin läuft Marathon für den guten Zweck

Plus Julia Schmidt will Wünschewagen desASB unterstützen

Schwerstkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Wunsch erfüllen: Das ist die Aufgabe des Wünschewagens des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB). Seit 2014 bringen engagierte ehrenamtliche Wunscherfüller Menschen am Ende ihres Lebens gut umsorgt noch einmal an ihren Lieblingsort.

