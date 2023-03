Erfolgreiche Aufholjagd der Memminger Indians

ECDC Memmingen dreht das Spiel und gewinnt in Passau nach 0:2-Rückstand noch 6:3.

Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen hat das Auswärtsspiel in Passau mit 6:3 gewonnen. Die Indians drehten dabei einen Zwei-Tore-Rückstand nach dem ersten Drittel.

Viel Druck lastete in Passau auf den Memminger Indians. Im Fernduell mit dem EC Peiting um Platz sechs zählte nur ein Sieg. Die Gastgeber konnten befreit aufspielen, für sie ging es in dieser Partie um nichts mehr. Trotzdem wollten sich die Hausherren mit einem positiven Resultat von ihren Zuschauern verabschieden, was ihnen zu Beginn auch zu gelingen schien.

Die Memminger Indians brauchen bis zum zweiten Drittel, um erfolgreich zu sein

Obwohl die Memminger gleich mit guten Chancen starteten, gingen die Hausherren in Führung. Passaus Topscorer Jakub Cizek und Kanadier Zack Dybowski brachten die Niederbayern mit 2:0 in Führung, was Memmingens Trainer Daniel Huhn zu einer frühen Auszeit veranlasste. Die Indians brauchten aber bis zum zweiten Drittel, um endlich erfolgreich zu sein. Im ersten Überzahlspiel gelang ihnen durch Donat Peter der Anschlusstreffer. Gut eine Minute später nutzte dann Milan Pfalzer eine Unachtsamkeit der Passauer Hintermannschaft und erzielte den sehenswerten Ausgleichtreffer.

Damit nicht genug: Die Indians machten weiter Druck und schalteten noch einen Gang höher. Leon Kittel traf, nach hervorragend ausgespieltem Konter, zur ersten Memminger Führung. In der 36. Minute legte dann „Jaro“ Hafenrichter das 4:2 für seine Mannschaft nach.

Der Bann aufseiten der Maustädter war gebrochen. Pascal Dopatka legte in der 46. Minute den fünften Treffer nach und entschied die Partie zugunsten der Rot-Weißen. Trotz des erneuten Anschlusstreffers der Hausherren drei Minuten vor dem Ende brannte an diesem Abend nichts mehr an. Marcus Marsall war mit dem zweiten Powerplay-Treffer des Abends der letzte Torschütze dieses Spiels, das die Indians schlussendlich mit 6:3 zu ihren Gunsten entschieden.

Die Memminger Indians erobern den 6. Tabellenplatz

Damit kehrten die Memminger am vorletzten Spieltag auf Rang sechs der Tabelle zurück. Am letzten Hauptrunden-Spieltag folgte am Sonntagabend der letzte Teil des Fernduells mit dem EC Peiting. Während die Oberbayern zuhause den HC Landsberg empfingen, mussten die Indians gegen den Deggendorfer SC ran. Der Siebtplatzierte muss bereits ab Dienstag in den Pre-Playoffs gegen die Tölzer „Löwen“ antreten. Die Play-offs der jeweils besten acht Teams der Oberliga Süd und Nord beginnen am Freitag, 17. März.

So haben sie gespielt:

Tore 1:0 10.) Cizek (Mantsch, Routa), 2:0 (14.) Dybowski, 2:1 (30.) Peter (Svedlund, Pekr; 5-4), 2:2 (31.) Pfalzer (Stange), 2:3 (34.) Kittel (Hafenrichter, Pekr), 2:4 (36.) Hafenrichter (Peter, Pekr), 2:5 (46.) Dopatka (Topol, Johnston), 3:5 (57.) Lehner (Dybowski), 3:6 (60.) Marsall (Johnston, Topol; 5-4). Strafminuten Passau Meier, Memmingen sechs.