Patrick Stimpfle: Mit 45 Jahren unter den besten Inline-Alpin-Fahrern der Welt und auf Titeljagd bei der EM

Patrick Stimpfle bleibt eine feste Größe im internationalen Inline-Alpin-Zirkus. Mit mittlerweile 45 Jahren beweist der Tussenhauser eindrucksvoll, dass Erfahrung, Disziplin und Leidenschaft auch in einem stark verjüngten Teilnehmerfeld der Schlüssel zum Erfolg sein können.

In der abgelaufenen Weltcup-Saison erreichte Stimpfle drei Top-Ten-Platzierungen: 10. Platz im Gesamtweltcup, 9. Platz im Slalom und 10. Platz im Riesenslalom. Damit krönte er seine Saison mit dem inoffiziellen, aber unumstrittenen Titel: bester Master-Fahrer der Welt.

Das Alter spielt für den Tussenhausener keine Rolle

„Ich spüre, dass ich körperlich noch voll mithalten kann – das Alter spielt für mich keine Rolle“, erklärt Stimpfle. Was bei anderen als Karriererückblick gelten würde, ist für ihn weiterhin Gegenwart: regelmäßiges Training, Reisen zu Weltcup-Rennen und die konstante Jagd nach Punkten. Dass er sich als nicht mehr junger Fahrer in der Weltspitze etabliert und dort behauptet, ist eine Leistung, die selbst viele junge Athleten nur mit Respekt kommentieren.

Zwar blieben in diesem Jahr Podestplätze aus, doch durchgängig starke Resultate reichten, um sich erneut unter den zehn besten Athleten der Welt zu platzieren. „Ich bin mit meiner Saison sehr zufrieden“, resümiert Stimpfle. „Mir war wichtig, dass ich bei jedem Rennen auf einem hohen Niveau fahre – das ist mir gelungen.“ Seine Vielseitigkeit zeigt sich auch darin, dass er sowohl in der Technikdisziplin Slalom als auch im temporeichen Riesenslalom Top-Ten-Plätze erzielen konnte.

In der Masters-Kategorie ist Stimpfle der beste Fahrer der Welt

In der Kategorie der „Masters“ – also Fahrer ab 35 Jahren – ist Patrick Stimpfle konkurrenzlos. Kein anderer Athlet der Kategorie erreichte ähnliche Platzierungen auf Weltcup-Niveau. Damit ist er nicht nur sportlich ein Ausnahmetalent, sondern auch Vorbild für jüngere Fahrer und eine Inspiration für ambitionierte Sportler jenseits der 40. „Es geht darum, dranzubleiben, sich weiterzuentwickeln – und den Sport mit Herzblut zu betreiben“, beschreibt er seine Philosophie. Und die wird nun in rund drei Wochen auf die Probe gestellt: Vom 13. bis 15. August finden die Europameisterschaften in Spanien statt. Drei Titel sind dabei für ihn möglich.

Doch im „Team Stimpfle“ gibt es auch weitere Fahrer, die hochgesteckte Ziele haben. Noah Sing, mehrfacher Welt- und Europameister, ist seit zwei Jahren im Team der Stimpfles und wurde Gesamt-Sieger im Slalom-Weltcup. Im Gesamtweltcup wurde er Zweiter. Francis Stimpfle, immer im Training an der Seite seines Bruders, konnte ebenfalls dieses Jahr mit Platz 15 im Gesamtweltcup und im Riesenslalom ein tolles Ergebnis einfahren. Bei der EM in Spanien hofft das Team um Stimpfle auf weitere Titel: Denn die jungen Fahrer Jaromir Nosek und Michaela Noskova sind dort bei den Junioren mehr als nur Geheimfavoriten. (mz)