Patrick Stimpfle sammelt weitere Weltcup-Punkte

Nur einen Wimpernschlag am Podest vorbei: Inline-Alpin-Fahrer Patrick aus Tussenhausen lieferte beim Riesenslalom-Weltcup im tschechischen Vysoka Pec ein Rennen der Spitzenklasse ab. In einem hochkarätig besetzten Feld landete Stimpfle am Ende auf dem fünften Platz.

Nur 0,06 Sekunden trennten ihn am Ende vom Podium – ein hauchdünner Rückstand, der für Hochspannung bis zur letzten Startnummer sorgte. Sein Teamkollege und Bruder Francis Stimpfle überzeugte ebenfalls mit einem starken Lauf und sicherte sich direkt dahinter den sechsten Platz. Die beiden lieferten damit das beste Teamresultat des Wochenendes – und setzten ein klares Ausrufezeichen in der Weltspitze.

Der Kurs verlangt den Fahrern alles ab

„Es war ein extrem intensives Rennen“, so Patrick Stimpfle im Zielbereich. „Ich habe alles reingeworfen, das Podium war greifbar nahe – aber ich bin stolz auf meine Leistung und unser gesamtes Team.“ Der selektive Kurs verlangte den Athleten alles ab: Lange Highspeed-Passagen wechselten sich mit technisch anspruchsvollen Sektionen ab, das Timing musste auf den Punkt stimmen.

Erlebten einen erfolgreichen Weltcup in Tschechien (von links) Ania Nowak, Francis Stimpfle, Patrick Stimpfle, Ruth Stimpfle und Noah Sing. Foto: Volker Sing

Patrick Stimpfle fuhr im ersten Lauf aggressiv und mit großem Risiko – und wurde dafür beinahe mit einem Podestplatz belohnt. Francis Stimpfle zeigte sich nach seinem Lauf äußerst zufrieden: „Ich konnte meine Linie gut halten und hatte richtig Speed. Es hat heute einfach alles gepasst – mit Platz sechs bin ich sehr happy.“ Mit den Plätzen fünf und sechs positionieren sich Patrick und Francis Stimpfle im Weltcup auf Rang sieben bzw. Platz 13.

Vier Fahrer aus dem Team fahren in die Top-Ten

„Diese Ergebnisse zeigen, dass wir bereit sind. Das Podium ist zum Greifen nah – beim nächsten Mal wollen wir ganz nach vorne“, sagte Patrick Stimpfle kämpferisch. Nach dem Riesenslalom stand der Slalom an. Hier sicherte sich Patrick Stimpfle mit Rang neun sein bisher bestes Saisonergebnis. Und auch der Rest des Teams lieferte ab: Der Japaner Tomoya Hasimoto wurde Zehnter im Slalom, bei den Damen zeigt Misha Noskova mit Platz acht im Slalom, was möglich ist. Anna Nowak lieferte gleich zwei Top-Platzierungen: Platz 10 (Slalom) und Platz 7 (Riesenslalom). Damit standen vier Athleten der DJK RG Wertachtal unter den Top-10.