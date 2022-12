Pfaffenhausen

vor 53 Min.

Der Fußball-Nachwuchs spielt beim Hallenturnier groß auf

Die D-Junioren des TSV Mindelheim (gelb) mit ihrem Trainer Guido Fritsche (recht hinten) freuen sich besonders als Sieger des Turniers in das Finale einzuziehen. Auch das Team von Michael Lassen (links) vom FV Illertissen (in blau) ist trotz der Niederlage für das Allgäu-Finale qualifiziert.

Plus Das Hallenturnier in Pfaffenhausen zeigt deutlich: Auch nach der Corona-Zwangspause übt der Jugendfußball eine ungebrochene Anziehung auf Nachwuchsspieler und Zuschauer aus.

Von Lara Klos Artikel anhören Shape

Für viele junge Fußballerinnen und Fußballer aus dem Allgäu ging es um den Einzug in das Finale der Allgäuer Meisterschaft. Dafür hat Karl Haag eines der Vorrundenturniere zusammen mit dem SC Unterrieden in der Pfaffenhausener Halle ausgerichtet. Die D-Jugend ist die einzige Altersklasse, die in zwei Gruppen aufgeteilt wird und bei denen eine Endspielrunde folgt. Bei allen anderen Altersklassen gilt „Jeder gegen Jeden“. Die Erst- und Zweitplatzierten qualifizieren sich für das Finale.

