Radball

18:05 Uhr

Der VC Mindelheim gewinnt sein Dreikönigsturnier

An Maximilian Merk (rechts) und Denis Martin war beim 52. Dreikönigsturnier in Mindelheim kein Vorbeikommen. Das Duo des VC Mindelheim sicherte sich den Turniersieg ohne eine einzige Niederlage.

Plus Maximilian Merk und Denis Martin lassen beim Dreikönigsturnier der Radballer keinen Zweifel aufkommen, wer den Titel holt. Auch die Anfänger zeigen ein tolles Turnier.

Von Axel Schmidt Artikel anhören Shape

Dass das Team aus Augsburg kurzfristig seine Teilnahme am Dreikönigsturnier der Mindelheimer Radballer absagte, nötigte Abteilungsleiter Herbert Ruf nur ein kurzes Schulterzucken ab. „Damit muss man leben,“, sagte er am Rande der 52. Auflage des Traditionsturniers in Mindelheim. Radball sei eben ein kleiner Teamsport. Wenn ein Teammitglied ausfällt, gebe es kein Team. So oder so: Die Mindelheimer waren froh darüber, dass das Turnier nach zweijähriger Corona-Zwangspause stattfinden konnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

