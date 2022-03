Radball

vor 43 Min.

Mindelheimer Radballer verpassen knapp den Titel

Plus Das U19-Team des VC Mindelheim um Denis Martin und Maximilian Merk hat bei den bayerischen Meisterschaften den Titel vor Augen. Dann entscheidet ein einziges Tor.

Von Axel Schmidt

Es war spannend, es war knapp – doch am Ende hat es für die Mindelheimer U19-Radballer nicht ganz zum bayerischen Meistertitel gereicht. Beim Finalturnier in Kissing mussten sich Maximilian Merk und Denis Martin im Endspiel dem RMC Stein in der Verlängerung geschlagen geben.

