Mindelheimer U13-Radballer kommen immer besser ins Spiel

Luca Kleele und Kay Unterseher kommen immer besser in Fahrt. Die beiden U13-Radballer des Velo Club Mindelheim zeigten am zweiten Spieltag der U13-Bayernliga, dass mit ihnen zu rechnen ist im Kampf um die Qualifikation zur bayerischen Meisterschaft.

In der heimischen Brennerhalle hielt sich die Nervosität bei den beiden jungen Radballern in Grenzen. Im ersten Spiel gegen den RKB Soli Augsburg erzielte Luca Kleele das Führungstor, das dem Team Sicherheit gab. Im weiteren Spielverlauf blieben die Mindelheimer dran und verbuchten am Ende einen verdienten 2:0-Sieg.

Auch im zweiten Spiel fuhren Kleele und Unterseher immer wieder schöne Angriffe auf das Kissinger Tor und gewannen letztlich auch diese Partie knapp mit 2:1. Im dritten Spiel setzte es dann die erste Niederlage. Der RMC Stein II war beim 0:4 zu stark für den VC Mindelheim. Im letzten Spiel gegen dem RMC Stein I war viel dann wieder mehr drin, doch am Ende stand eine 3:5-Niederlage zu Buche. Gleich zu Beginn geriet Mindelheim mit 0:2 in Rückstand. Aber nach und nach erspielten sich Kleele/Unterseher ihre Chancen und kamen bis auf 2:3 wieder heran. Ein Unentschieden wäre möglich gewesen, doch der RMC Stein I agierte zu effizient und holte sich die drei Punkte.

Der VC Mindelheim belegt nun Platz vier und liegt damit nur einen Punkt hinter dem RSV Kissing. Am letzten Spieltag im Januar werden dann die Platzierungen ausgespielt für die Qualifikation zur bayerischen Meisterschaft. Hier treten Platz zwei bis vier aus den Bayernligen Süd und Nord gegeneinander an. Der Erstplatzierte ist direkt qualifiziert. Für die beiden Mindelheimer ist also noch alles drin.