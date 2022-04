Der Velo Club Mindelheim stellt sich neu auf

Plus Nach dem überraschenden Tod des langjährigen Vorsitzenden Kaspar Mayer wählt der Mindelheimer Radsportverein einen neuen Chef.

Der Zweite Vorsitzende des Velo Clubs Mindelheim sprach bei der Jahresversammlung des Radsportvereins von einer besonderen Veranstaltung. Vor vier Wochen hatte der langjährige Vorsitzende Kaspar Mayer dazu geladen, vor knapp zwei Wochenverstarb dieser überraschend und all den Rednern war immer noch ein gewisser Schockzustand anzumerken.