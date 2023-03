Die Radrennfahrer des VC Mindelheim trainieren in Südafrika

Plus Sechs Radrennfahrer des VC Mindelheim bereiten sich auf die neue Saison vor – und zwar in Südafrika. Über ein besonderes Trainingslager zwischen Weinbergen und Townships.

Wenn am ersten April-Wochenende die bayerische Radsportszene mit dem Rennen in Zusmarshausen in die Saison startet, dürften die Fahrer des Velo Club Mindelheim bestens vorbereitet sein. Sechs von ihnen hielten kürzlich ein ganz besonderes Trainingslager ab: in Südafrika.

„Das war schon lange ein Traum von uns“, sagt Jochen Schmid, Vorsitzender und Rennsportleiter des VC Mindelheim. „Seit Jan Ullrich und das Team Telekom damals in Südafrika ihre Saisonvorbereitung absolviert haben, war ich fasziniert von der Gegend.“ Hinzu kam, dass man im vergangenen Jahr mit dem Wetter beim obligatorischen Trainingslager auf Mallorca Pech hatte.

Sechs Mindelheimer Radrennfahrer machen sich auf den Weg nach Südafrika

So entschieden sich also Jürgen Seibold, Franz Zwilcher, Gerhard Brühmüller, Bernhard Schöffel, Niko Guggenmos und Jochen Schmid für die Reise an die Südspitze des afrikanischen Kontinents. Organisiert wurde die zweiwöchige Reise von Teamsponsor Bernd Hammermayer, einem Mindelheimer Reiseunternehmer, der das Team außerdem begleitete.

„Er hat die Flüge, das Begleitfahrzeug vor Ort und die Unterkünfte organisiert. Wir mussten dann eigentlich nur immer pünktlich in den Pensionen ankommen“, erzählt Schmid. Gleich zu Beginn des Trainingslagers ging es auf eine Panoramafahrt über eine der schönsten Straßen der Welt, den Chapman’s Peak Drive, zum berühmten Kap der Guten Hoffnung, dem südwestlichsten Punkt Afrikas.

Es wurde jedoch nicht nur geradelt. So gab es eine Stadtrundfahrt durch Kapstadt samt Besuch am Tafelberg, eine abendliche Safari oder der Besuch eines Weingutes.

Die Mindelheimer trainieren zwischen Weinbergen und Halbwüsten

„Es war ein fantastisches Erlebnis“, schwärmt Schmid. „Die Landschaft war so vielfältig: an einem Tag die grünen Weinberge, dann wieder eine Halbwüste und am Schluss rund um Stellenbosch Pässe wie in den Alpen.“ Ebenso in Erinnerung aber bleiben für ihn auch die sozialen Gegensätze in Südafrika.

Schnurgerade Straßen wurden ebenfalls bewältigt. Foto: Jochen Schmid

Die unmittelbare Nachbarschaft zwischen den eingezäunten mit Stromleitungen gesicherten Grundstücke der zumeist weißen Bevölkerung und den Townships und Wellblechsiedlungen der schwarzen Einwohner seien eindrücklich gewesen. Auch an die täglichen, mehrmaligen Stromabschaltungen mussten sich die sechs Radrennsportler aus dem Unterallgäu erst gewöhnen.

„Das war alles kontrolliert, es gab sogar eine App, auf der man sehen konnte, wann in seiner Region der Strom abgeschaltet wird“, sagt Schmid. Prompt habe man dann die Notstromaggregate brummen gehört.

Gut vorbereitet geht es nächste Woche zum Saisonauftakt nach Zusmarshausen

Die Reiseroute führte das Radsport-Sextett von Kapstadt an der Küste entlang in südöstlicher Richtung über Hermanus nach Kap Agulhas, wo am südlichsten Punkt Afrikas der Atlantische auf den Indischen Ozean trifft. Weiter führte die Route über endlos scheinende kerzengerade Straßen ins Landesinnere, wo sie ein abgelegenes Wildtierreservat besuchten und dort Nashörner, Zebras, Elefanten, Büffel und Löwen zu Gesicht bekamen.

Die sechs Radrennfahrer am südlichsten Punkt Südafrikas. Foto: Jochen Schmid

„Die Touren waren allesamt machbar, immer so zwischen 100 und 150 Kilometer lang“, sagt Schmid. Die letzten Tage der zweiwöchigen Reise verbrachten die Velo-Club-Fahrer in der Universitätsstadt Stellenbosch, „wo man sich fast wie in den Alpen fühlen konnte, solche Pässe gab es da“, so Schmid. Insgesamt sei das Trainingslager ein voller Erfolg gewesen. Nun gilt es, die aufgebaute Kondition in Ergebnisse umzuwandeln, wenn die Straßensaison beginnt. Neben Jochen Schmid werden jedenfalls auch Franz Zwilcher und Niko Guggenmos in Zusmarshausen an den Start gehen.